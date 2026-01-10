山形県内は強い冬型の気圧配置の影響で、11日夜から12日にかけて大雪に警戒が必要です。JRは11日、山形県内の在来線で悪天候の影響による運休や遅れが発生する可能性があるとしています。



山形地方気象台によりますと、11日から12日にかけて強い冬型の気圧配置となる影響で、県内は11日夜初めごろから12日にかけて大雪に警戒が必要です。このうち庄内では10日夜遅くから12日にかけて雪を伴った暴風や高波に警戒が必要としています。





県内で10日午後6時から11日午後6時までに予想される24時間降雪量はいずれも多い所で、山沿いで50センチ、平地が村山・置賜・最上で30センチ、庄内で20センチとなっています。また、11日午後6時から12日午後6時までに予想される24時間降雪量はいずれも多い所で、山沿い100センチ、平地が50センチと見込まれています。一方、庄内では、11日に予想される最大瞬間風速が海上と陸上いずれも30メートルとなっています。また、11日は波の高さが7メートルと予想されています。悪天候の影響で、JRは11日、山形県内の在来線で運休や遅れが発生する可能性があるとしています。こうした中、小国町小国町では10日午前11時45分ごろ、自宅敷地内で除雪機を使って除雪作業をしていた64歳の女性が除雪機の回転部分に詰まった雪を取り除こうとしたところ、右手を回転部に巻き込まれ、大けがをしました。警察によりますと、除雪機のエンジンはかかったままだったということです。