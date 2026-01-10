17日放送『バタバタ買い物バケーション』に出演する（左から）設楽統、鈴木亮平、川口春奈、渡辺翔太、飯塚悟志（C）TBS

　お笑いコンビ・バナナマンの設楽統がMCを務めるTBS系バラエティー『バタバタ買い物バケーション』第4弾が17日午後7時から放送される。今回は鈴木亮平、川口春奈、渡辺翔太（Snow Man）、飯塚悟志（東京03）が初参加のもと、1泊26時間というタイトすぎるスケジュールで訪れたハワイの“バタバタ旅”を届ける。

　人気芸能人たちが少ない時間の中でハワイを訪れ、“欲しいモノ”を買い、“やりたいこと”を詰め込んだ束の間のバケーションを堪能する“超バタバタ”な旅行番組。第4弾となる今回も、設楽のほか4人の“ハワイでやりたいこと”をかなえるべく、超タイトなスケジュールでさまざまなスポットを巡っていく。

　今回訪れるのは、4人のリクエスト、そしてハワイ通の設楽のおすすめスポットを詰め込んだ全16ヶ所。1泊でトータル26時間という常に制限時間と隣り合わせの“バタバタ”な状況のなか、ハワイならではのグルメやショッピングを堪能したり、ハワイでしか体験できないアクティビティで束の間の旅を満喫する。

　鈴木は自転車に乗って行く絶景の夕日スポットや骨付き肉のレストラン、川口はアサイーボウルやハワイでしか買えない限定グッズのショッピング、飯塚は旅の思い出に作りたいオリジナルボトル、そして、これが“人生初”のハワイとなる渡辺は、定番の海の絶景など、リクエストも多種多様。

　それらを全てかなえるべく、ギュギュっと凝縮した1泊3日の超バタバタ旅がスタートする。限られた時間の中で、見て楽しい、食べて楽しい、買って楽しいハワイをとことん楽しみ尽くす。設楽がゲストをおもてなしする絶品フードや、本番組ならではの設楽が運転する車内で繰り広げられるトークにも注目だ。