『新婚さん』夫は世界的冒険家 出会ったその日に混浴＆キス 妻から大胆アプローチの誘い文句
お笑い芸人・藤井隆、タレント・井上咲楽が司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜 後0：55）の11日放送回には、「植村直己冒険賞」受賞した世界的探検家が登場する。
【番組カット】そろって探検家の服装で登場！世界的冒険家の夫＆妻
今回登場する“新婚さん”の夫は、キャニオニング（渓谷下り）に人生を賭ける、渓谷探検家。ときに数十メートル下の川へ飛び込み、ときに100メートルを超える滝をロープ一本で降りていく。
2016年には、アジアで最も過酷だと言われる台湾のチャーカンシー渓谷を制覇。2018年には、世界屈指の難関ルートで“絶望の谷”と呼ばれるニュージーランドのグルーミーゴルジュを制覇。そして23年には、標高7000メートル級の山々に囲まれた“悪魔の谷”、ヒマラヤのセティゴルジュを人類で初めて完全踏破し、探検家としての最大の栄誉、「植村直己冒険賞」を受賞した。
淡路島出身で、自然の中で遊ぶのが好きだった夫。テレビ番組『水曜スペシャル』で探検に興味を持ち、大学の探検部でのめり込んだことが今へとつながった。一方の妻も広島県の自然豊かな地域で生まれ育ち、幼い頃から男子を率いて探検ごっこをする活発さ。30歳で始めた飲食店が落ち着いた頃、ダイビングのライセンスを取ったり、バイクで一人旅を始めたり、その間に離婚もしたりしつつ、初めて体験した洞窟探検に「これだ！」と確信したという。
そんな2人の出会いは、夫主催の講習会。通常なら生徒3人以上で行うというが、共通の知人を介して依頼を受け、2泊3日のマンツーマン講習をOKした。1日目、昼間は真面目にロープワークを指導するも、夜に急展開が…。その時の様子を、本人らによる再現VTRで紹介する。
講習が終わり、夕食の時間。妻がインドカレーをつくると、夫は「ぴったりのお皿があるから」と、庭に植えたバナナの木の葉っぱを用意。そのオシャレな感覚に妻はギャップ萌え。食事は2時間しゃべりっぱなしで盛り上がり、妻は夫と「もっと話がしたい！」と引かれた。満天の星空の下、用意された露天風呂で、まさかの大胆アプローチ。なんと「一緒にお風呂入りませんか」と誘い出し。初対面にも関わらず、湯船の中でまさかのキス＆プロポーズ（!?）。
こうして交際がスタートしたものの、3ヶ月後、夫は人跡未踏のセティゴルジュ挑戦のためヒマラヤへ。出発時、命の危険を案じた夫は、「結婚も考えている」と宣言し、妻は号泣。結果、トータル1ヶ月以上かけて完全踏破に成功する。「植村直己冒険賞」の授賞式には妻も同行し、そこで夫は彼女を「婚約者」だと紹介。2025年4月、晴れて結婚へと至った。友人に開いてもらった結婚パーティーは、探検家夫婦らしい仰天の内容。
