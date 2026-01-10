バイオリニスト高嶋ちさ子（57）が9日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。26日に還暦を迎える長嶋一茂（59）に忠告した。

ちさ子は「死んだときに地獄のえんま様に『生きている間に君はどんなことをしたのか箇条書きにしろ』って言われる」と語った。

一茂は「えんまってそういうこと聞いてくるの？」と驚き「え、マジで？ 箇条書きにしろって言われて社会貢献全部書くの？俺ないよ…」と困った。

サバンナの高橋茂雄は「家賃払ってあげたとか」とささやくと、一茂は「あ！」と思い出し「そう！銀座の女の子」と自ら明かした。

ちさ子は手をたたいて笑い、「そのときに言われるよ（えんまから）『お前に下心はなかったのか？』って」と問いただした。一茂は「ええっ!?」と焦った。「俺の行動って全部下心があるんだよ。常に。常にあるからギブして何か欲しい」と語った。

ちさ子は「もうバレバレ。右行けって言われる」と話し、一茂が「右ってなんなの？」と聞くと、ちさ子は「右は地獄だよ」と答えた。

一茂は「えええ！地獄？このままだと地獄なの？俺」と悲しんだ。ちさ子は「だから今からの働き具合」とハッパをかけた。

一茂は「60年たってなんにもないんだよな」と話し何も浮かばずにいると、高橋は「やばい、右に行かされる」と一茂の行いを心配した。

ちさ子は「けど、私がラオスの子どもの支援活動を息子と一緒にやってるんだけど、お知らせしたら秒で大金を寄付してくださったんですよ。こちらの方は。だからそれ書けるよ」と一茂のフォローも忘れなかった。

一茂は「それも今考えると下心なんだよね。ちさ子ちゃんに怒られないようにしたいっていう」と反省。「人のためになるって難しくない？人のためだと思ってやったことが迷惑になることもあるんですよ」と語った。

ちさ子は「けど悪気はないんだから。ただバカなだけなんだから」とフォローを入れつつも厳しい言葉もかけた。

一茂は「俺も60年間ずっとバカって言われたから払拭したいのよ」と本音を漏らした。