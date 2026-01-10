お笑いトリオ、ぱーてぃーちゃんの信子（33）が10日、自身のインスタグラムを更新。定番となった尻を突き出すバックショットを連投した。

「芸能人って衣装あげるよね！！ 見て！！ うちもあげだしたから芸能人！！！！笑

なんかさ、赤びっくりっておじのイメージ じゃん？？うち普通に好きで使っちゃう」と前置きし、番組衣装の写真を連投。マネジャーのSNSで拡散され定番となった、壁に両手を当てて振り向く「尻」突き出しバックショットを複数枚披露した。

続く別の投稿でも「ほーら、芸能人タイムだよ ババ抜きの日盛れたから3枚選んだ 連写で撮ってるから今度事故写も載せるねww」と番組衣装などを公開。定番「尻」突き出しバックショットも披露した。

信子の一連の投稿に「プリ尻。可愛すぎ」「」「くーっ相変わらずエエ尻でんなー」「NICE美尻」などと書き込まれていた。

信子はすがちゃん最高No.1、金子きょんちぃとともに男女混合お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」を2021年4月に結成。ツッコミ担当のチャラ男にギャル2人がボケまくるスタイル。信子は20年7月に結婚しており、夫のことを「ジーザス」と呼んでいる。

信子は過去の出演テレビ番組で「徳川家の末裔（まつえい）」と自称しており「実家は33億円」と明かしている。