首都圏で開かれている全国高校サッカー選手権大会で県代表の神村学園は、10日の準決勝で福島県代表の尚志をPK戦の末下し、初の決勝進出を果たしました。



（岡本善久アナウンサー）

「神村イレブンが国立のピッチに姿を現しました。大応援団が勝利を後押しします」



前半5分、神村学園は尚志のサイド攻撃から先制を許します。



1点を追う神村は後半28分、左サイドの荒木のクロスに13番日髙がダイビングヘッド。神村が同点に追いつきます。





(日髙選手の母・千恵子さん)「よくやりました」このまま試合はPK戦へ。10日が誕生日というGK寺田が尚志の1人目のPKを止めていい流れを作ります。結局、PK戦を9対8で勝利し、神村が初の決勝進出を果たしました。(同点ゴール・日髙元選手)「本当にうれしくて（喜びが）爆発しました」(GK・寺田健太郎選手)「試合始まる前にきょうはお前の日（誕生日）だから頑張って胸張って行けと言われた」(有村圭一郎監督)「きょう勝ち切れたのが未来にいつながるし、鹿児島の子供たちに夢を与えられたと思う」神村学園対茨城・鹿島学園の決勝戦は、12日午後2時5分キックオフ。試合の模様はKYTで実況生中継でお送りします。また、いちき串木野市の神村学園には生徒や職員約250人が集まり、神村イレブンに熱い声援をおくりました。勝利の瞬間は全員で喜びを分かち合いました。(応援した生徒)「最後まで男子サッカー部を信じて応援することができた」(応援した生徒)「見ている側が緊張した。最後の試合も楽しんで神村らしいサッカーをしてほしい」学校では12日の決勝戦も応援が行われる予定です。