Ä¹Ã«Éô´ÆÆÄ¡ÖÌÜÉ¸¤ÏÍ¥¾¡¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¡ª¡¡ÀÑ¶ËÊä¶¯¤ÎÀîºêF¡¢¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó¤äÃ«¸ý±ÉÅÍ¤é¿·²ÃÆþ9Áª¼ê¤ò¤ªÈäÏªÌÜ

¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï10Æü¡¢¡Ö2026ÆÃÊÌ¥·¡¼¥º¥ó¿·²ÃÆþÁª¼ê²ñ¸«¡õ¥¯¥é¥ÖÁÏÀß30¼þÇ¯µÇ°»ö¶ÈÈ¯É½²ñ¸«¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ÊÊä¶¯¤ËÆ°¤¤¤¿¡£GK¥¹¥Ù¥ó¥É¡¦¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó¡Ê¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡Ë¡¢DFÃ«¸ý±ÉÅÍ¡ÊÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡Ë¡¢DF»³¸¶Îç²»¡ÊÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡Ë¡¢MFº°ÌîÏÂÌé¡Ê¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡Ë¤È³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¡£GKÁáºäÍ¦´õ¡Ê¤¤¤ï¤FC¡Ë¡¢DF¾¾Ä¹º¬Íª¿Î¡ÊÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡Ë¡¢MFÍ³°æ¹ÒÂÀ¡ÊÊ¡Åç¡Ë¤Î3Áª¼ê¤¬´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¡£DFÎÓ½ÙÍ¤¡ÊÀîºêFU-18¡Ë¡¢DF´ØùþÀ²¡ÊÀîºêFU-18¡Ë¡¢MFÄ¹Íþ´î¡Ê¾»Ê¿¹â¡Ë¡¢MF»³»Ô½¨æÆ¡ÊÁá°ðÅÄÂç¡Ë¡¢FW»ý»³¶©Í¤¡ÊÃæ±ûÂç¡Ë¤È5Ì¾¤Î¹âÂ´¡¦ÂçÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÝÆâ¹°ÌÀ¶¯²½ËÜÉôÄ¹¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¾¡Íø¤·¡¢ACLE½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤¬ºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£Ä¹Ã«Éô´ÆÆÄ2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯°Ê¾å¤ËÍ¥¾¡¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦°Õ»×¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡½¢Ç¤2µ¨ÌÜ¤ÎÄ¹Ã«ÉôÌÐÍø´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¤ÏÍ¥¾¡¤Ç¤¹¡£ÃÅ¾å¤Ë¤¤¤ë¿·¤¿¤ÊÁª¼ê¡¢´ûÂ¸¤ÎÁª¼ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¤³¤ì¤«¤é¿·¤¿¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼³§¤µ¤ó¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ë¤Ï¿·²ÃÆþ9Áª¼ê¤¬ÅÐÃÅ¤·¡ÖÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÃ«¸ý¡Ë¡×¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤òÁ´¤Æ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡Êº°Ìî¡Ë¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó¤Ï¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢UÅù¡¹ÎÏ¤òÍ×ºÉ¤Ë¤·¤è¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¥¯¥é¥ÖÁÏÀß30¼þÇ¯¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼¡£µÇ°»ö¶È¤È¤·¤ÆÆÃÀß¥µ¥¤¥È³«Àß¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå³èÆ°¡Ê¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼·Ç½Ð¡¢Àîºê±ØÁ°¶äÌø³¹Áõ¾þ¤Ê¤É¡Ë¡¢µÇ°½ñÀÒÀ©ºî¡¢OBÀï³«ºÅ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
