“旋風”巻き起こす茨城県！…決勝進出の鹿島学園はJ1王者の鹿島とJ2王者の水戸、インカレ制覇の筑波大、3冠の鹿島ユースに続けるか
第104回全国高校サッカー選手権大会・準決勝が10日に行われ、鹿島学園（茨城）と流通経済大柏（千葉）に1−0で勝利し、決勝に進出した。
茨城県が日本サッカー界に旋風を巻き起こしている。2025明治安田J1リーグでは、鹿島アントラーズが9年ぶりとなるリーグ優勝を達成。2025明治安田J2リーグでは、水戸ホーリーホックがクラブ史上初の優勝とJ1昇格を果たした。
そして、12月27日には筑波大学（茨城）が第74回全日本大学サッカー選手権大会（インカレ）を制覇したほか、鹿島アントラーズのユースは第49回日本クラブユースサッカー選手権（U−18）大会、第31回Jリーグユース選手権大会、そして高円宮杯U-18サッカープレミアリーグの3冠を達成。そして10日、鹿島学園が初の全国高校サッカー選手権大会・決勝に勝ち進んだ。
鹿島学園が決勝で激突する相手は神村学園（鹿児島）。7日に行われた第34回全国高校女子サッカー選手権大会・準決勝では、鹿島学園の女子が同じく神村学園の女子に0−3で敗戦し、決勝進出を逃していた。鹿島学園は敗退してしまった女子の思いを背負い、優勝という形でサッカー旋風の“フィナーレ”を飾ることはできるか。
鹿島学園と神村学園による第104回全国高校サッカー選手権大会決勝は、1月12日（月）にMUFGスタジアム（国立競技場）にて14時05分にキックオフされる予定だ。
【動画】鹿島学園が90分に決勝ゴール！ vs流通経済大柏
鹿島学園、後半45分の劇的！決勝ゴール🔥
【準決勝】第2試合
鹿島学園(茨城) 1-0 流通経済大柏(千葉)
