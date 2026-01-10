おひとり様でもゆっくりとくつろげる空間

飲食店が立ち並ぶ屋久島の中心地･安房地区にあり、安房バス停からは徒歩1分の場所に建つ「島海味kitchenシリウス」。大きく開放的な窓が付いた木目調の建物に大きく描かれた「Seirios」の文字が目印です。



扉を開けると木のぬくもりに包まれた空間が優しく迎えてくれます。テーブルや椅子などのインテリアは木製のものを使用しているほか、店内のあらゆる箇所に地杉のオブジェが展示されています。



店内奥にある半個室席内に 飾られているのは、地杉で作ったかわいらしいオブジェ

ジビエ料理や島野菜など屋久島グルメを創作料理で

「屋久鹿肉のそぼろ温玉やっこ」（850円）

豆腐の上に、甘辛く煮た屋久鹿肉をたっぷりと乗せた贅沢な一品。濃いめの味付けが濃厚な大豆の旨味とマッチします。基本的にメニューはアラカルトのみです。



トッピングされた温泉卵を割ると、マイルドな味わいに。



やっこと同じ豆腐を使用した「屋久島豆腐の竜田揚げ」（680円）

屋久島の永田集落に湧く清水を使って手作りする地元豆腐店の豆腐を使用した「屋久島豆腐の竜田揚げ」（680円）は、低カロリーでボリュームもある食べ応え十分なヘルシーメニューです。水気をしっかりと取った豆腐に衣を薄くつけ、外はカリッとした食感に。豆腐自体にハーブソルトで下味を付けているため、ソースいらずでそのまま食べることができ、噛むたびにハーブの香りがふわっと広がります。



地元野菜を使用した「屋久島おからサラダ（1人前）」（380円）は女性に人気

使用する野菜は季節ごとに変わり、その時期に合った旬の野菜を4〜5種類使用しています。野菜の上には、先程と同様、地元豆腐店が造る生おからをトッピング。旅行中の食べすぎも、こちらの栄養たっぷりのサラダを食べれば問題なし！



「屋久島地魚かまぼこ」（580円）

トビウオやムロアジなど屋久島に水揚げされる旬の魚を練り込んだかまぼこは、店主の李世林さんが店内で仕込んだものです。醤油ではなく、添えられたわさびを付けてあっさりと召し上がれ。



大通りを挟んだ向かいには2号店も。本店となる1号店からは徒歩約30秒の距離です。こちらも1号店と同様、外壁には大きく「シリウス」の文字が描かれており、初めて訪れる人でも迷うことなく向かうことができるはず。



店内は木のぬくもりが溢れた優しい空間。屋久島の旅行シーズンや週末などは1号店がすぐに満席になってしまうため、2号店も開け、2店舗体制で営業することも多いそう。段差が無くフラットな店内は、宴会にもぴったり！



店内奥のカウンター席は、おひとり様にもおすすめ

廃材で出来た店名入りのオブジェ

ジビエから旬の野菜まで、屋久島の美味しい食材をオリジナリティ溢れる料理で楽しみたい人にこそ、おすすめしたい一店です。



■島海味kitchenシリウス（しまうみきっちんしりうす）

住所：鹿児島県熊毛郡屋久島町安房97-1

TEL：0997-46-3327

営業時間：17〜22時

定休日：無休



『るるぶ奄美屋久島種子島'27』好評発売中！

屋久島の情報をもっと知りたい方におすすめ！

【最新版】『るるぶ奄美 屋久島 種子島'27』

購入はこちらから！

Photo＆Text：エー・アール・ティ



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

