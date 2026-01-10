3月に投開票が行われる知事選挙。



立候補を予定する現職の馳浩氏と前金沢市長の山野之義氏がそれぞれ事務所開きを行いました。



現職、馳浩氏の事務所開きには自民党のほかに連合石川、公明、維新など各政党勢力の幹部のほか県議会会派「未来石川」の県議らが出席しました。



また多くの市長や町長に加え前知事の谷本正憲氏も姿を見せ「能登が元の状況に戻るには馳氏が不可欠」と支持拡大を訴えました。





■馳浩氏「どんなことがあろうとも被災地の復興と誇りある石川県を前進させていく馬車馬の先頭に立ちたいと思っていますので気合を入れて頑張ります」一方、午後に事務所開きを行った山野之義氏の陣営にはボランティアの支援者を中心に県議や県内各市町の議員のほか国民民主党の幹部らが出席しました。後援会長を務める松本久典氏は、「加賀ら能登まで駆け回り心ひとつに戦いたい」と訴えました。■山野之義氏「行政のトップで11年、民間大手企業の営業の最前線、経営、3年あまり経験しました。この経験は県政のトップになっても必ず活きてくる」知事選は2月19日告示、3月8日投開票です。