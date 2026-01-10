「磐梯山温泉ホテル by 星野リゾート」ならではの朝活を体験！「雪原の朝ラー散歩」を初開催♪
ガイドと一緒に歩く！雪原の朝散歩国内最大級のスキー場「星野リゾート ネコマ マウンテン」の目の前に位置する「磐梯山温泉ホテル by 星野リゾート」では、ホテルの目の前に広がる雪原をガイドと一緒に歩く「雪原の朝ラー散歩」を初開催。朝焼けに輝く空と、太陽に照らされキラキラと輝く雪の幻想的な景色は、冬の朝だけの特別な時間。冬の日の出は6時〜7時頃と遅めなので、特別に早起きをしなくてもこの朝の時間を楽しめちゃいます！
散歩の締めは朝ラー♪散歩の最後のお楽しみは、喜多方文化”朝ラーメン”。磐梯山を望む雪原のなかに、このプランだけの特別席が設けられています。
しょうゆベースのさらっとしたスープに、ツルツルもちもちの平打ち太麺が特徴。朝の時間でもさっぱりと食べられる1杯です。冷えた身体にアツアツのラーメンが染み渡る、このプランだけの朝ラー体験をぜひ！
ほかにも魅力的なアクティビティがいっぱい！磐梯山の麓、猪苗代湖を見下ろすマウンテンリゾート「磐梯山温泉ホテル」では、冬季も楽しいアクティビティがいっぱい。
4月4日（土）まで実施の「会津の居酒屋GO！」では、会津若松市内の繁華街へバスを運行。乗車時にはスタッフがおすすめするディープな居酒屋を紹介したオリジナルのマップを配布してくれます。到着後は、提携店舗の専用コース料理で会津の銘酒＆料理を堪能。送迎は無料なので、ぜひ利用してみてくださいね。
ほかにも2月27日（金）までの毎週火・金・日曜（除外日あり）には、会津文化"朝ラーメン"を本場喜多方の「坂内食堂」で味わい、蔵の街喜多方の観光散策も楽しめる「喜多方ラーメンGo！」2700円や、手ぶらでワカサギ釣りが楽しめる「わかさぎGO！」5500円なども開催。
さらに4月5日（日）までの宿泊特典として、スキーやスノーボードをもっと楽しめる9つの特典（レイトチェックアウト、レンタルセット、リフト券の割引、チェックアウト後の大浴場利用など）や連泊がお得になるプランも用意！ 詳しくはホームページをチェックしてみてくださいね。
■磐梯山温泉ホテル by 星野リゾート「雪原の朝ラー散歩」
期間：2026年2月11日（水・祝）〜3月31日（火）の毎週水・木曜
住所：福島県磐梯町大字更科字清水平6838-68
TEL：050-3134-8094（星野リゾート予約センター）
時間：6時30分〜7時50分（日の出の時間によって集合時間は5時30分〜6時30分の間で変動します）
料金：3500円
宿泊は別途、1泊2食付き1万6400円〜※2名1室利用時1名あたり、サービス料込
アクセス：東北自動車道郡山JCT経由磐越道「磐梯河東 IC」より車で20分
対象：宿泊者限定
予約：7日前までに公式サイトから要予約
定員：1日1組4名まで
●悪天候時は開催中止となります。
