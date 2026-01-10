¡Ú¤¹¤ß¤º¤ß½ÉÇñ¥ë¥Ý¡Û¤Þ¤ë¤ÇÁ¥Î¹µ¤Ê¬¡ª¡Ö¿À¸Í¥á¥ê¥±¥ó¥Ñ¡¼¥¯¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ç³ð¤¦Í¥²í¤Ê¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥¤
270ÅÙ³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Ä¯Ë¾¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë
¡Ö¿À¸Í¥á¥ê¥±¥ó¥Ñ¡¼¥¯¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ï¡¢¿À¸Í¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¡Ö¿À¸Í¥Ý¡¼¥È¥¿¥ï¡¼¡×¤¬·ú¤Ä¥á¥ê¥±¥ó¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Ë¤¢¤ë¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¡£¼þÊÕ¤Ë¤Ï±Ç¤¨¤ë¿åÂ²´Û¤ÈÏÃÂê¤Î¡ÖAQUARIUM¡ßART átoa¡×¡¢2025Ç¯½Õ¤Ë³«¶È¤·¤¿¡ÖGLION ARENA KOBE¡×¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¥°¥ë¥á¡¢±Ç²è´Û¤Ê¤É¤ÎÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö¿À¸Í¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¿À¸Í¤Î¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢´Ñ¸÷¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿À¸Í¥á¥ê¥±¥ó¥Ñ¡¼¥¯¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¹ë²ÚµÒÁ¥¤Î¤è¤¦¤Ê³°´Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Û¥Æ¥ë¡£³¤¤«¤é¤»¤ê¤¢¤¬¤ëÇò¤¤ÇÈ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢Æ±¤¸¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¿À¸Í¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¡Ö¿À¸Í¥Ý¡¼¥È¥¿¥ï¡¼¡×¤È¡Ö¿À¸Í³¤ÍÎÇîÊª´Û¡×¤ÈÊÂ¤Ö¼Ì¿¿¤ò¡¢´Ñ¸÷¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ç¤â¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Û¥Æ¥ë¤Î°ìÈÖ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â³¤¤¬¸«ÅÏ¤»¤ëÄ¯Ë¾¤Î¤è¤µ¤Ç¤¹¡ª 270ÅÙ³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¿À¸Í¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¡×¤ÎÂç´ÑÍ÷¼Ö¤ä¹Á¤ò¹Ô¤¸ò¤¦¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¡¢³¹¤Ë·ú¤ÁÊÂ¤Ö¥Ó¥ë·²¡¢Ï»¹Ã»³¤Ê¤É¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢¿À¸Í¤Î³¹¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
µÒ¼¼¤Î°ÌÃÖ¤ä¡¢»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¸«¤¨¤ë·Ê¿§¤¬°ã¤¦¤Î¤ÇË¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡£Ä¯Ë¾¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢µÒ¼¼¤«¤é¤Î·Ê¿§¤Ç½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¿À¸Í¥á¥ê¥±¥ó¥Ñ¡¼¥¯¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¡×¤Î2³¬¤Ë¤ÏµÒÁ¥¤¬Æþ½Ð¹Á¤¹¤ë¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤òÊ»Àß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§Åª¡£À¾Â¦¤«¤é¤ÏÀ¤³¦¤ò½ä¤ë¥¯¥ë¡¼¥ºµÒÁ¥¡ÖÈôÄ»II¡×¤Ê¤É¡¢¹ë²ÚµÒÁ¥¤¬ÄäÇñ¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢´Ö¶á¤Ç¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¡¢JR»°¥ÎµÜ±Ø¡¢ºåµÞ¡¦ºå¿À¿À¸Í»°µÜ±Ø¡¢¿À¸Í»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¡¦¥Ý¡¼¥È¥é¥¤¥Ê¡¼»°µÜ±Ø¤«¤é¼Ö¤ÇÌó10Ê¬¡£¿·´´Àþ¤ÎJR¿·¿À¸Í±Ø¤«¤é¤Ï¼Ö¤ÇÌó15Ê¬¡£JR¿À¸Í±Ø¤äJR¡¦ºå¿À¸µÄ®±Ø¤«¤é¤ÏÊâ¤¤¤Æ15Ê¬¤Û¤É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼þÊÕ»¶ºö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¸þ¤«¤¦¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»°µÜ±Ø¡ÊËèÆü±¿¹Ô¡Ë¤ä¿·¿À¸Í±Ø¡ÊÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü¤Î¤ß±¿¹Ô¡Ë¤«¤é¤ÏÌµÎÁ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤â±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▶▶ÌµÎÁ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
Á´¼¼¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÉÕ¤¡£³¤¤¬¸«¤¨¤ë¿Íµ¤¤ÎµÒ¼¼¤òÅ°Äì¥ì¥Ý¡¼¥È
¥Û¥Æ¥ë¤ËÅþÃå¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Î¼êÂ³¤¤ò¡£¥í¥Ó¡¼¤Ç¤Ï¡¢½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¦¥§¥ë¥«¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ë¹ø¤«¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÎ¹¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òËþµÊ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¿À¸Í¤Î¹ÈÃãÀìÌçÅ¹¡ÖLakshimi ¡Ê¤é¤¯¤·¤å¤ß¡¼¡Ë¡×¤Î¶Ë¾å¤Ï¤Á¤ß¤Ä¹ÈÃã¡¢¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÎà¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆâÍÆ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¿À¸ÍÈ¯¾Í¤Î¤ª²Û»Ò¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¡£¼èºà»þ¤Ï¡¢¿À¸ÍÀ¸¤Þ¤ì¤Î²Û»ÒÅ¹¡Ö¥´¥ó¥Á¥ã¥í¥Õ¡×¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÈ¯¸«¡ª ¿À¸Í¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¢¤ì¡£
µÒ¼¼¤ÏÁ´323¼¼¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¡×¡Ö¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥ë¡¼¥à¡×¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥ë¡¼¥à¡×¡Ö¥â¥Ç¥ì¡¼¥È¥ë¡¼¥à¡×¡Ö¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥ë¡¼¥à¡×¤Î5¥¿¥¤¥×¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥¤¥Á¥ª¥·¤ÏÆî¤ËÌÌ¤·¤¿¡Ö¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥ë¡¼¥à¡×¡£¹¡¹¤È¤·¤¿¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÉÕ¤¤Ç¡¢Í¥²í¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
24¼¼¤¢¤ë¡Ö¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥ë¡¼¥à¡×¥¿¥¤¥×¤ÎµÒ¼¼¤Ï¡¢¤·¤Ä¤é¤¨¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ´Ö¼è¤ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥Ä¥¤¥ó¥ë¡¼¥à¤Ï¡¢µÒ¼¼ 45.4Ö¡¢¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼31.6Ö¡¢¹ç·×77Ö¤È¤¤¤¦¹¤µ¡£¥Ä¥¤¥ó¥Ù¥Ã¥É¤¬2Âæ¡¢²£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂ¤ò¿¤Ð¤»¤ë¥½¥Õ¥¡¡¢¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¥¹¥¯¤Ê¤É¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÉÇñ¤¹¤ß¤º¤ßinfo
¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÏYouTube¤äNetflix¤Ê¤É¤Î»ëÄ°¤â²ÄÇ½¡Ê¤´¼«¿È¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬É¬Í×¡Ë¡£Éô²°¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¡ý¡£
µÒ¼¼¤Ï¡¢¥¢¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢ÇÈ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¤Þ¤ë¤Ç¹ë²ÚµÒÁ¥¤ÎÁ¥Æâ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¥Þ¥·¥ó¤äÅòÊ¨¤«¤·¥Ý¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢È÷¤¨ÉÕ¤±¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¹ÈÃã¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤Ê¤É¤â¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¡£
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ë¤Ï1¿ÍÍÑ¥½¥Õ¥¡¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¬É÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÆÉ½ñ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤ªÉ÷Ï¤¾å¤ê¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤À¤ê¡Ä¡£³¤¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤¹¡£
½ÉÇñ¤¹¤ß¤º¤ßinfo
º£²ó¼èºà¤·¤¿¡Ö¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥³¡¼¥Ê¡¼¥Ä¥¤¥ó¥ë¡¼¥à ¥µ¥¦¥¹¥Ó¥å¡¼¡×¤ÏÆîÂ¦¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëµÒ¼¼¡£¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤«¤é¤Ï¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¤ä¡Ö¥Ý¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¡¢¿À¸Í¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¤Î´ÑÍ÷¼Ö¤ä¥â¥¶¥¤¥¯¤Ê¤É¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Çµ¡Ç½Åª¤Ê¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¡£
¥·¥ã¥ï¡¼¥Ö¡¼¥¹¤¬ÆÈÎ©¤·¤¿Â¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êý³Ñ¤ä¥Õ¥í¥¢Åù¡¢µÒ¼¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ä¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡¢¥Ü¥Ç¥£¥½¡¼¥×¡¢¥Ï¥ó¥É¡õ¥Õ¥§¥¤¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¡ÖORIENTALIST¡Ê¤ª¤ê¤¨¤ó¤¿¤ê¤¹¤È¡Ë¡×¡£ÏÂ´Á¿¢Êª¥¨¥¥¹¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¤ä¤µ¤·¤¤¹á¤ê¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
È±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á´¿È¤Ë¤â¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡ý¡£
½ÉÇñ¤¹¤ß¤º¤ßinfo
¶À¤Ï²ÄÆ°¼°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥é¥¤¥É¤¹¤ì¤Ð¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¡£¤½¤Î±ü¤Ë¤¢¤ëÁë¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤Ï³¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿È»ÙÅÙ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡Ö¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¡×¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢³¤¤¬¸«¤¨¤ë¾ì½ê¤Ë¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤¬ÇÛ¤µ¤ì¤¿Éô²°¤â¤¢¤ê¡¢ÈóÆü¾ï´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥ë¡¼¥à¡×¤â¥½¥íÎ¹¤ä½÷»ÒÎ¹¤Ë¿Íµ¤¡£¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÆâÁõ¤¬¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª¡¡¤¼¤Ò¡¢ÍøÍÑ¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆµÒ¼¼¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥¹¥¤¡¼¥È¡¦¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥ë¡¼¥à½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¤Î¥é¥¦¥ó¥¸
¡Ö¿À¸Í¥á¥ê¥±¥ó¥Ñ¡¼¥¯¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¡×¤È¡Ö¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥ë¡¼¥à¡×¤Î½ÉÇñ¼Ô¤¬ÌµÎÁÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢Ä«¿©¡¢¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¢¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¡¢¥Ê¥¤¥È¤Î1Æü4²ó¤Î¥Õ¡¼¥É¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢½ÉÇñµÒ¤Ë¤â¹¥É¾¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
¼èºàÆü¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢15¡Á17»þ¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥¿¥¤¥à¡£¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Ï¡¢¥¥Ã¥·¥å¤ä¥Ö¥ë¥¹¥±¥Ã¥¿¤Ê¤É¤Î¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¡¢¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥ì¡¼¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¹ÈÃã¡¢¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤â¡£Ãë²¼¤¬¤ê¤«¤é¤ª¼ò¤È¡¢ìÔÂô¤Ê¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¢ö
¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¥·¥§¥Õ¤¬¥«¡¼¥Ó¥ó¥°¤ò¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤ê¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤ÏÃÏ¸µÆç¸Þ¶¿¤ÎÆüËÜ¼ò¤¬¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤ê¡£¤É¤Î»þ´ÖÂÓ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸
¡¦¾ì½ê¡§¥Û¥Æ¥ë3F
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§Ä«¿©7»þ30Ê¬¡Á11»þ¡Ê10»þ30Ê¬ºÇ½ªÆþÅ¹¡Ë¡¢¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó15¡Á17»þ¡Ê16»þ30Ê¬ºÇ½ªÆþÅ¹¡Ë¡¢¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°17»þ30Ê¬¡Á19»þ30Ê¬¡Ê19»þºÇ½ªÆþÅ¹¡Ë¡¢¥Ê¥¤¥È20¡Á22»þ¡Ê21»þ30Ê¬ºÇ½ªÆþÅ¹¡Ë
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¥×¡¼¥ë¡õ¥¸¥à¡×¤¬ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤¿¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤Ï11»þ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¤È¤³¤í¤ò12»þ¤Ë¤Ç¤¤¿¤ê¤È¡¢¡Ö¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¡×¡Ö¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥ë¡¼¥à¡×¤ÎÆÃÅµ¤¬ËþºÜ¡£¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥¤¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤òÁª¤Ö¤È¤¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢£¥×¡¼¥ë¡õ¥¸¥à¡¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¡ÖVivo¡×
¡¦¾ì½ê¡§¥Û¥Æ¥ë5F
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§·î¡Á¶âÍË10¡Á21»þ¡¢ÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü10»þ¡Á18»þ45Ê¬
¢¨¥×¡¼¥ë¡õ¥¸¥à¤Ï¡¢±Ä¶È½ªÎ»»þ´Ö¤Î30Ê¬Á°¤Þ¤Ç¤ÎÍøÍÑ
¢¨µÙ´ÛÆü¤¢¤ê
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¤Î´ÛÆâ»ÜÀß¤äÄ«¿©¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
´ÛÆâ¤Ë¤¢¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ï°Ê²¼¤Î4¥«½ê¡£¡Ö¥Æ¥é¥¹¡õ¥À¥¤¥Ë¥ó¥° ALL FLAGS¡×°Ê³°¤Ï¡¢¥é¥ó¥Á¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¥¿¥¤¥àÅù¤Ç¡¢ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Æ¥é¥¹¡õ¥À¥¤¥Ë¥ó¥° ALL FLAGS¡ÊÄ«¿©¡¢¥é¥ó¥Á¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¡¿3F¡Ë
¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¥Ï¥¦¥¹ ¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¡Ê¥é¥ó¥Á¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¡¿14F¡Ë
¡¦Ãæ¹ñÎÁÍý Åí²Ö½Õ¡Ê¥é¥ó¥Á¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¡¿14F¡Ë
¡¦¥Ð¡¼ VIEW BAR¡Ê¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à ¡¢ ¥Ð¡¼¥¿¥¤¥à¡¿14F¡Ë
¥Ð¡¼ VIEW BAR¡Ê¥Ð¡¼¡Ë
ÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ëºÇ¾å³¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¥Ð¡¼ VIEW BAR¡×¡£¿À¸Í¤ÎÌë·Ê¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ëÄ¯Ë¾¤Î¤è¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤ÇÂç¿Í¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ð¡¼ VIEW BAR
¡¦¾ì½ê¡§¥Û¥Æ¥ë14F
¡¦»þ´Ö¡§¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à12¡Á18»þ¡Ê17»þ30Ê¬LO¡Ë¡¢¥Ð¡¼¥¿¥¤¥à18¡Á24»þ¡Ê23»þ30Ê¬LO¡Ë
Ä«¿©
Ä«¿©¤Ï¡Ö¥Æ¥é¥¹¡õ¥À¥¤¥Ë¥ó¥° ALL FLAGS¡×¤Ë¤Æ¡£Å·°æ¤¬¹â¤¯¡¢³«Êü´¶¤Î¤¢¤ëÅ¹Æâ¤«¤é¤â¿À¸Í¤Î³¤¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¡£»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤â²òÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³¤¤ÎÉ÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤Î¿©»ö¤â¡ý¡£µ¤»ý¤Á¤è¤¯Ä«¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ö¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢2¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤ë¡Ö¥¯¥í¥Ã¥Õ¥ë ¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¡×¤ä¥·¥§¥Õ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Çºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖÆù¸ü¥Ó¡¼¥Õ¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¡¢¿À¸ÍÄ¹ÅÄ¤Î¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¡Ö¤Ü¤Ã¤«¤±¾Æ¤¤½¤Ð¡×¤Ê¤ÉÌó50¼ïÎà¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¢£¥Æ¥é¥¹¡õ¥À¥¤¥Ë¥ó¥° ALL FLAGS
¡¦¾ì½ê¡§¥Û¥Æ¥ë3F
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§Ä«¿©7¡Á11»þ¡Ê10»þ30Ê¬LO¡Ë¡¢¥é¥ó¥Á11»þ30Ê¬¡Á15»þ¡Ê14»þ30Ê¬LO¡Ë¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼17¡Á21»þ¡Ê20»þ30Ê¬LO¡Ë¢¨¥é¥ó¥Á¡¦¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ï90Ê¬À©
ORIENTAL MARKET¡Ê¥Û¥Æ¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë
¥í¥Ó¡¼³¬¤Ë¤¢¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖORIENTAL MARKET¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾¡¼¥Ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤ä¥¿¥ª¥ë¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ¿À¸Í¤ÎÍÌ¾Å¹¤Ç¥ß¥ë¥¯¥¸¥ã¥à¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡Öpatisserie AKITO¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¸¥ã¥à¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡ª
¢£ORIENTAL MARKET
¡¦¾ì½ê¡§¥Û¥Æ¥ë3F
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§8¡Á19»þ
¥Û¥Æ¥ë¤«¤éÅÌÊâ¤Ç¹Ô¤±¤ë´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È3Áª
¡Ú¥Û¥Æ¥ë¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¡Û¿À¸Í¥Ý¡¼¥È¥¿¥ï¡¼
¸Ý·¿¤Î¥·¥ó¥Ü¥ê¥Ã¥¯¤Ê³°´Ñ¤Ç¿À¸Í¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼¤Ï¹ñ¤ÎÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¡£ÃÏ¾åÌó100m¤Î²°¾å¥Ç¥Ã¥¤Ï¡¢¼þ°Ï¤¬¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤ÇÆ¬¾å¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥¨¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿À¸Í¤Î·Ê¿§¤ò360ÅÙ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£23»þ¤Þ¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÌë·Ê¤âËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Û¥Æ¥ë¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬¡Û¿À¸Í¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¥É
¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¥°¥ë¥á¡¢¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É¤¬È÷¤ï¤Ã¤¿Ê£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤¬½¼¼Â¤·¤¿¿À¸ÍÍ¿ô¤Î´Ñ¸÷¥¨¥ê¥¢¡£¥Ó¥å¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÂ¿¤¯»¶ºö¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â±Ç¤¨¤ë¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤Æ¡ý¡£
¡Ú¥Û¥Æ¥ë¤«¤éÅÌÊâ15Ê¬¡ÛNAGASAWA ¿À¸ÍÎû´¤ÁÒ¸ËÅ¹
¥»¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤Ê¸Ë¼¶ñ¤ä»¨²ß¤¬ÊÂ¤Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÊ¸¶ñÅ¹¤Ç¤¹¡£´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤´ÅöÃÏ¥¤¥ó¥¯¡ÖKobe INKÊª¸ì¡×¤ÏÁ´¹ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¿Íµ¤¤Ö¤ê¡£¿À¸Í¤ÎÃÏÌ¾¤ä´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¿§¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤³¤Î¥¤¥ó¥¯¤òÌÜÅö¤Æ¤Ë¤ªÅ¹¤òË¬¤ì¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£NAGASAWA ¿À¸ÍÎû´¤ÁÒ¸ËÅ¹¡Ê¤Ê¤¬¤µ¤ï ¤³¤¦¤Ù¤ì¤ó¤¬¤½¤¦¤³¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÃæ±û¶èÅìÀîºêÄ®1-5-5 ¿À¸Í¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¥ÉÎû´¤ÁÒ¸ËÆîÅï
TEL¡§078-371-8130
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡Á19»þ
ÄêµÙÆü¡§¿åÍË
¥ê¥¢¥ë¤Ê¤ª¤¹¤¹¤á¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡Ú1ÆüÌÜ¡Û
11:00 ¿·¿À¸ÍÃå¡£ÌµÎÁ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤Ç¡Ö¿À¸Í¥á¥ê¥±¥ó¥Ñ¡¼¥¯¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ø
11:30 ²ÙÊª¤òÍÂ¤±¤Æ¡Ö¿À¸Í¥Ý¡¼¥È¥¿¥ï¡¼¡×¤Ø
12:00 ¥é¥ó¥Á¤Ï¿À¸Í¥Ý¡¼¥È¥¿¥ï¡¼Æâ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥Ý¡¼¥È¥Æ¥é¥¹¤Ç¥ì¥È¥í¥â¥À¥óÍÎ¿©¤ËÀå¸Ý
13:00 ²°¾å¥Ç¥Ã¥¤Ç¿À¸Í¤ò°ìË¾¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Ø
15:00 ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡£¥¦¥§¥ë¥«¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³Ú¤·¤à
15:30 ¡Ö¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ç¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥¿¥¤¥à¤òËþµÊ
17:00 µÒ¼¼¤Î¥Ç¥Ã¥¤«¤é¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥¿¥¤¥à¤ò´®Ç½
18:00 ¡ÖORIENTAL MARKET¡×¤Ç¤ª¤ß¤ä¤²¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
19:00 ¥×¡¼¥ë¡õ¥¸¥à¤Ç´À¤òÎ®¤¹
20:30 ¡Ö¥Ð¡¼ VIEW BAR¡×¤Ç¥«¥¯¥Æ¥ë¤È¥Ð¡¼¥Õ¡¼¥É¤òÌ£¤ï¤¤¡¢Ìë·Ê¤ò³Ú¤·¤à
22:00 µÒ¼¼¤ËÌá¤Ã¤Æ¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤
¡Ú2ÆüÌÜ¡Û
7:00 µ¯¾²¡£»ÙÅÙ¤ò¤·¤ÆÄ«¿©¤Ø
9:00 ¥á¥ê¥±¥ó¥Ñ¡¼¥¯¤ò»¶Êâ
10:00 µÒ¼¼¤ËÌá¤Ã¤Æ¤Ò¤ÈÂ©
11:00 ²ÙÊª¤òÍÂ¤±¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡£ÅÌÊâ¤Ç¿À¸Í¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¤Ø
11:20 umie¡¢¥â¥¶¥¤¥¯¤ò´Ñ¸÷¡õ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡õ¥é¥ó¥Á
14:00 ¡ÖNAGASAWA ¿À¸ÍÎû´¤ÁÒ¸ËÅ¹¡×¤Ç¡ÖKobe INKÊª¸ì¡×¤È¥¬¥é¥¹¥Ú¥ó¤ò¥²¥Ã¥È
16:00 ¡Ö¿À¸Í¥á¥ê¥±¥ó¥Ñ¡¼¥¯¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ç²ÙÊª¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æµ¢Ï©¤Ø
¤Þ¤ë¤Ç¹ë²ÚµÒÁ¥¤Î¤è¤¦¤Ê³°´Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡Ö¿À¸Í¥á¥ê¥±¥ó¥Ñ¡¼¥¯¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ë°ìÊâÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢Æü¾ï¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤¿ÈóÆü¾ï¤Î¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËµÒ¼¼¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤«¤é¤ÎÄ¯Ë¾¤¬¤è¤¯¡¢¡Ö¥ê¥¾¡¼¥È¥¹¥Æ¥¤¤òËþµÊ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª ¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë·Ê¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢Éô²°¤òÊÑ¤¨¤Æ¥ê¥Ô¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿À¸Í¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¤ä¥á¥ê¥±¥ó¥Ñ¡¼¥¯¤Ê¤É¤Î¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Õ¥í¥ó¥È¡¢ÆîµþÄ®¡¢µìµïÎ±ÃÏ¤Ê¤É¿À¸Í¤Î¿Íµ¤´Ñ¸÷¥¨¥ê¥¢¤âÅÌÊâ·÷Æâ¤Ë¤¢¤ê¡¢¿À¸Í´Ñ¸÷¤ÎµòÅÀ¤Ë¤â¥¤¥Á¥ª¥·¤Î¥Û¥Æ¥ë¡£Ä«¤ÏÁáµ¯¤¤·¤Æ¼þÊÕ¤ò»¶Êâ¤·¤¿¤ê¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥Û¥Æ¥ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¡¢¤Ê¤ó¤ÆÎ¹¥×¥é¥ó¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¢ö
¢£¿À¸Í¥á¥ê¥±¥ó¥Ñ¡¼¥¯¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¡Ê¤³¤¦¤Ù¤á¤ê¤±¤ó¤Ñ¡¼¤¯¤ª¤ê¤¨¤ó¤¿¤ë¤Û¤Æ¤ë¡Ë
½»½ê¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÃæ±û¶èÇÈ»ß¾ìÄ®5-6
TEL¡§½ÉÇñÍ½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¡
¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾¡¼¥Ä¥ê¥¶¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥¹¥¯ ¥Û¥Æ¥ë¥³¡¼¥Éª¡¡TEL.0570-051-153¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö 10¡Á18»þ¡Ë
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡§15»þ
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡§11»þ
ÎÁ¶â¡§1Çñ1¼¼1Ëü1800±ß¡Á¡Ê¿©»ö¤Ê¤·¡Ë
Text¡õPhoto¡§ÃæÅÄÍ¥Î¤Æà¡Ê¥¦¥¨¥¹¥È¥×¥é¥ó¡Ë
