aoen優樹＆輝、ペアでランウェイ登場 スラリスタイル際立つウォーキング【TGCしずおか2026】
【モデルプレス＝2026/01/10】HYBE傘下のレーベル・X LABELSが手掛ける新世代J-POPボーイズグループaoen（アオエン）の優樹と輝が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。
【写真】HYBE新人グル日本人メンバー、ペアでランウェイ
優樹と輝は、2人で揃ってランウェイに登場。冬らしいファーがアクセントとなったアイテムを用いて、スラリとしたスタイルが際立つウォーキングを披露した。
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
