【モデルプレス＝2026/01/10】フリーアナウンサーの谷尻萌が1月9日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのセットアップ姿を公開し、反響が寄せられている。

【写真】26歳フリーアナ「眩しいほど美しい」スラリ美脚

◆谷尻萌、ミニスカートのセットアップ姿披露


谷尻は「どんな日々をお過ごしですか？私は健康のために毎日コツコツ自炊をしているよ〜」とつづり、スタジオでの写真を投稿。10日放送のフジテレビ系「めざましどようび」（毎週土曜日あさ6時〜）内で行われる「めざトク！」コーナーへの出演を告知し、セットアップのミニスカートからスラリと美しい脚を際立たせた。

◆谷尻萌の投稿に反響


この投稿は「眩しいほど美しい」「理想の脚線美」「完璧」「脚長すぎ」「美脚に目が釘付け」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）

