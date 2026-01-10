魔裟斗、7歳長男の誕生日祝福 顔出し2ショットに「鼻がそっくり」「イケメン」と注目集まる
【モデルプレス＝2026/01/10】元格闘家の魔裟斗が1月8日、自身のInstagramを更新。長男の誕生日を祝福する2ショットを披露し、話題となっている。
魔裟斗は「7歳バースデー おめでとう」とつづり、長男との2ショット写真を投稿。にっこり笑ってピースサインを作る長男と、満面の笑みをたたえた自身の様子を披露した。
この投稿には「鼻がそっくり」「イケメン」「おめでとうございます」「2人ともいい笑顔」「いい1年にしてね」「可愛い親子」「カッコいいパパ」といった声が寄せられている。魔裟斗は2007年にタレントの矢沢心と結婚。2012年6月に第1子長女、2014年9月に第2子次女が生まれ、2019年1月に第3子長男が誕生した。（modelpress編集部）
