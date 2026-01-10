公道とまったく違うレースでの運転

意見が一致することの多いジェンキンス親子だが、運転スキルは違うらしい。「僕はレースのシミュレーターをしていて、意外とすぐに馴染めました。サーキットへ行く前は、特に役立ちますよ。良い練習になります」。と息子のジェームズが説明する。

「自分は、最初は遅かったんですが、徐々に良くなってきましたね」。父のジョンが微笑む。「シミュレーターも少し試したんですが、合いませんでした。実際は、お尻の動きでも感じ取る必要がありますよね。両手だけじゃなくて」



ローバー・ミニ SPi（1994年式／マイティ・ミニ・レーサー） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

「難しいと感じたのは、公道での運転とまったく違うこと。アクセルを思い切り倒して、ギアを最速で切り替えて、ブレーキをできるだけ送らせて、全力で踏みますよね」

「ミスをしたら、すぐにスピン。ブレーキを掛けたり、アクセルを戻しても。スラクストン・サーキットでは、連続して2回もやっちゃいました」。と苦笑いする父に、息子も釣られる。「そのショートビデオの仕上りは、面白いですけど」

「先行するとミスを起こしやすい」

そう話すジェームズも、1位はまだ。「2024年はキャドウェルパーク・サーキットで、あと1歩のところで優勝を逃しました。20分のレースで、15分リードしていたのに」

「誰かを追っている時はペースが良いんですが、先行するとミスを起こしやすい。変速を2度ミスして、僅かなタイムロスでしたが、優勝を遠のけた原因になりました」



ジョン・ジェンキンス氏のマイティ・ミニ・レーサー ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

今、筆者がお邪魔しているのも、キャドウェルパーク・サーキット。2025年シーズンからは、グリップの良いヨコハマ・タイヤを履くようになった。ラップタイムは縮まったが、まだセットアップは煮詰まっていないという。

別名「英国のニュル」を飛ばすミニ

ジェームズの助手席に乗り、コース長3.5kmのサーキットを数周してもらう。グレートブリテン島では一般的な、古い英国空軍の基地を利用した平坦なコースと異なり、キャドウェルパークは起伏が大きい。別名、「英国のニュル」とも呼ばれている。

最初のコッピス・コーナーへ飛び込む。「全開！」。ジェームズが叫ぶ。速度はさほど高くないが、ミニは前半の高速コーナーをベタ踏みですり抜けていく。



ローバー・ミニ SPi（1994年式／マイティ・ミニ・レーサー） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

バックストレートを挟み、連続する右コーナーをクリアすると難関のS字、グースネック・コーナー。そして、すぐに下り坂。「ブレーキをロックしないようにして、2速へ入れます」。と説明しながら、巧妙に手足を動かす。

新しいミニの後ろを積極的に追いかけつつ、このサーキットで最も写真映えする、ザ・マウンテン。急な起伏で、小さなミニは瞬間的に宙に浮く。S字コーナーと右コーナーを経て、メインストレートへ。筆者は、剥き出しのドアを握り続ける。

一生忘れない父との特別な時間

時間にすれば、ほんの数分。だが、機敏なミニのおかげで目が回った。改造したマツダMX-5（ロードスター）なら、より速く周回できるかもしれない。それでも、GT3マシンを除いて、このクラシック・ミニはキャドウェルパーク最速の部類に入るはず。

ジェームズは、ル・マン24時間レースへの出場を夢見ている。だが今は、父とマイティ・ミニでの優勝へ全力を注いでいる。このイベントを立ち上げ、運営してきたロジャー・テロ氏は、2025年で引退。ジェンキンス親子が、その後を継ぐという。



マイティ・ミニ・レーサーの整備をするジェンキンス親子 ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

更に多忙になりそうだが、ジェームズにとっては優勝が最優先ではないという。「父と一緒にレースできるのが最高。父も楽しんでいるみたいです。一緒にドライブシャフトをバラしたり、夜を過ごすのも、特別な時間。一生忘れないでしょう」

協力：キャドウェルパーク、ジャベリン・トラックデイズ

番外編：マイティ・ミニに必要な金額は？

2026年のエントリーに必要な費用は、14レースで約2300ポンド（約47万円）。「スポンサーがなければ、ガソリンとタイヤ、予備パーツなどに1000ポンド（約20万円）くらいも必要ですね」。と、ジェームズが説明する。

「最新のエンジンとトランスミッション、サスペンションへのアップグレードが必要な、中古のクラシック・ミニは7000ポンド（約143万円）前後。チューニングパーツは4000ポンド（約82万円）くらいでしょう」



ローバー・ミニ SPi（1994年式／マイティ・ミニ・レーサー） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

「ヘルメットとスーツは、500ポンド（約10万円）くらい。レースに必要なライセンスは180ポンド（約4万円）で、毎年更新が必要です。初めての場合は、運転技術試験も必要で、500ポンド（約10万円）かかります」。と彼が続ける。

その他に、車載トレーラーやサーキットへの移動費、宿泊代も必要になる。総額は安くないが、英国では最も身近なクラシックカー・レースの1つではある。