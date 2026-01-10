クラシック・ミニのレースへ挑む親子

チームメイトが最大のライバル、という場面は少なくない。親子で参戦することになった、モータースポーツでも。

【画像】人気のお手軽クラシックカー・レース マイティ・ミニ 最新のレーシーなミニ JCWたち 全113枚

「ラクストンでは負けました」。ジェームズ・ジェンキンス氏が苦笑いする。ガソリンの圧力を調整する、レギュレーターの故障が理由だったとか。



ジェンキンス親子と、2人のマイティ・ミニ・レーサー

ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

「最近は父が速くなってきて、激しく競り合うようになりました」。と続ける彼は、英国の750モータークラブが主催する「マイティ・ミニ」というクラシック・ミニのレースイベントへ、2022年から挑んでいる。

ジェームズは、その年の新人ドライバーによるノービス・トロフィーで優勝。シーズンを通したチャンピオンシップでも、2位を奪い参加者の注目を集めた。2023年と2024年は、総合3位の成績を残している。

グレートブリテン島各地のサーキットを転戦

マイティ・ミニは、2025年で30周年を迎えた。現実的な予算でモータースポーツへ挑めることから、英国では高い人気を誇る草レースになっている。厳しいレギュレーションが設けられ改造範囲は狭く、参加費用も抑えられている。

通常、1年で7回の週末を利用し、14戦のレースが開かれる。グレートブリテン島各地のサーキットを巡りながら、1275ccの小さなマシンが全力を振り絞る。



ローバー・ミニ SPi（1994年式／マイティ・ミニ・レーサー） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

ジェームズは、1994年式ローバー・ミニ SPiを、2021年に8500ポンド（約174万円）で購入したという。マイティ・ミニでの優勝経験を持つ車両だった。お小遣いと呼べる金額ではないが、クラシックカー・レースの参加車両としては、破格値だろう。

乗用芝刈り機の販売や修理で、彼は資金を稼いだらしい。「家族の友人が、農機具関連の仕事をしていたんです。大学の学費も捻出できました。とても面白くて、今でも続けています」。この副業で、機械に関する知識も深まったと付け加える。

「60歳を過ぎて何かしなくちゃって思った」

「自分は60歳を過ぎて、何かしなくちゃって思ったんですよ。そんな時、作りかけのラリーカーを見つけたんです」。父のジョン・ジェンキンス氏が口を開く。

「ボディシェルがリフレッシュされていて、ロールケージも付いていました。沢山のスペアパーツも。前オーナーは、ホイールやブレーキ、サブフレームなど、真新しい部品も提供してくれたんです」。彼は、その一式を3500ポンド（約71万円）で手に入れた。



ローバー・ミニ SPi（1994年式／マイティ・ミニ・レーサー） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

レーシング・ミニにする手順を、ジェームズが説明する。「内装を剥ぎ取って、できるだけ軽くすれば良いんです。ロールケージとハーネス、消化器、バケットシート、カットオフスイッチなど、必要な安全装備を装備すれば完成です」

マイティ・ミニでは、一部の改造が認められている。例えば、FRP製ボンネットへの交換は可能。エンジンは、ローバーのAプラスと呼ばれるヘッドの装備も許されている。

独学で身に着けたメカニックの技術

2人は、独学でメカニックとしての技術を身に着けた。レース用エンジンのリビルドは、3500ポンド（約71万円）くらいで済むという。「プロにお願いしたら、5000ポンド（約102万円）はかかるでしょうね」。ジョンが説明する。

ジェームズも話す。「ボディ関係は、殆ど父がこなします。心を癒やす作業だと、感じているようですね。自分は飽きっぽくて、何かを分解して組み立て直す方が好きかな」



ローバー・ミニ SPi（1994年式／マイティ・ミニ・レーサー） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

参戦費用を捻出するため、今の2人は頼まれれば何でもするとか。ジェームズは、マーケティングや広報の仕事にも携わっている。レーシングチームやチューニングパーツ・メーカーなどの企業と契約して。

クラシック・ミニの専門誌、クーパーワールド誌のライターも始めた。「自分でプロモーションして、成功のためなら何でもやります」。その熱意へ恐れ入る。

この続きは、マイティ・ミニ（2）にて。