福山雅治『紅白』出演後に即大泉洋からLINE「『ブラボー！』と来ました」
俳優の福山雅治、大泉洋が10日、都内で行われた映画『ラストマン -FIRST LOVE-』新春ファースト舞台あいさつに登壇した。
【写真】ハイタッチを忘れて慌ててする福山雅治＆大泉洋
動員70万人を超え、興行収入10億円を突破する大ヒットを記録している。客席から登場するサプライズが行われ、大歓声の中で2人は登場。金屏風の前で仲良く笑顔を見せた。
福山とB'zの稲葉浩志の“夢タッグ”が実現した作詞・稲葉、作曲・福山の楽曲「木星 feat. 稲葉浩志」が主題歌となっている。昨年大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』でも披露された。
この話題が出ると観客は拍手を送り、福山は「ありがとうございます」と一礼。リアルタイムで見ていたという大泉は「終わった瞬間に『ブラボー！』って北海道の実家で叫んでましたよ」と振り返る。福山は「本番終わってNHKホールを出る時にケータイ見たら大泉さんからLINEが入っていて『ブラボー！感動しました！』と書いてました」と明かす。大泉は「めんどくさいオジさんですよ。『紅白』見て知り合いが出てたら全員に『よかったよ！』とLINEした」と照れながら告白。過去には司会も務めている大泉。福山は「本当に『紅白』が好きなんですよ。司会者、出演者としても出ているんですけど」と朗らかに話す。大泉は「頑張ってくれている人たちのおかげで、いい大みそかが過ごせるじゃないですか」と『紅白歌合戦』の魅力も熱く語っていた。
『ラストマン−全盲の捜査官−』は福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉演じる孤高の刑事・護道心太朗が、難事件に挑む痛快バディドラマ。皆実は事故で視力を失いながらも、FBIで“事件を必ず終わらせる最後の切り札＝ラストマン”と呼ばれる特別捜査官。心太朗は、交換留学生として来日した皆実のアテンド役を務める。
最終話ラストの続編となる完全新作スペシャルドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』が昨年12月28日に放送。さらに、そこからつながる映画『ラストマン -FIRST LOVE-』が同24日に公開となった。
