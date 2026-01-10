ÌîÀÇúÃÆ¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡ÖÌµÎà¤Î¤ª¤«¤Ã¤Ñ¹¥¤¡×ÍõÀ÷¤Î¾å¤Ë¡Èµæ¶Ë¤Î£±Ëç¡É¤ª¤«¤Ã¤ÑÆ¬¤Î½÷ÀÉÁ¤¾å¤²¤ë
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢ÌîÀÇúÃÆ¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡Ê49¡Ë¤¬10Æü¡¢Âçºå»Ô¤ÎLaugh¡õPeace Art Gallery¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖLaugh in Kyoai¡ÝµþÍõ¤ÎÃæ¤Ç¾Ð¤¦¡¡µþÍõÀ÷»Õ¡¡¾¾ùõÎ¦¡¡¸ÄÅ¸¡×¡Ê18Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
100Ç¯Á°¤ËÅÓÀä¤¨¤¿µþÅÔ¸¶¼ï¤Î¡ÖµþÍõ¡×¤ò¸ÅÊ¸¸¥¤ò¤Ò¤â¤È¤Éü³è¤µ¤»¤¿¾¾ùõÎ¦»á¡Ê35¡Ë¤È¡¢¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤È¤Î¥³¥é¥Ü¡£¡ÖµþÍõ¡ß´ñ¾Ð¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¹çºî¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤¿¡£
¸ÄÀÅª¤Ê³¨¤Ç¸ÄÅ¸¤â³«¤¤¤Æ¤¤¿¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤À¤¬¡¢¾¾ùõ»á¤ÎµþÍõ¤Î¾å¤Ë³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¡ÖÄñ¹³¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤ÆÄêµ¬¤ò»È¤Ã¤ÆÂ¬¤Ã¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖÃúÇ«¤Ë½ñ¤¤¤¿¤«¤â¡£Â¾¿ÍÍÍ¤Î¥â¥Î¤ËÉÁ¤¯¤Î¤Ï¤³¤ì¤Ç¥é¥¹¥È¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤È¡£¤¹¤ê¸º¤ë¤ó¤Ç¡£µæ¶Ë¤Î1Ëç¤Ç¤¹¡×
µþÍõ¤Î¾å¤Ë¡Ö¤È¤³¤È¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤òÉÁ¤¤¤¿¤í¤¦¡×¤È¡¢¥¤¥Á¥´¤ÈÍ»¹ç¤·¤¿¤ª¤«¤Ã¤ÑÆ¬¤Î½÷À¤Î³¨¤òÉÁ¤¾å¤²¡¢¡Ö¤ª¤«¤Ã¤ÑÆ¬¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÌµÎà¤Î¤ª¤«¤Ã¤Ñ¹¥¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î¤³¤È¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦½÷À¤Ï¤¼¤Ò¡¢¤ª¤«¤Ã¤Ñ¤Ç¡£¤ª¤«¤Ã¤Ñ¤Ë¤·¤¿»þÅÀ¤Ç80ÅÀ¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
ÇäÌó¤¬¤¢¤Ã¤¿¾å¤Ç¤ÎÀ©ºî¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖÅÀ¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤í¤«¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤ì¤Ï¤Í¡£¶â³Û¤âÊ¬¤«¤é¤ó¤Þ¤Þ¤ÇÉÁ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¿Ê¬¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ï¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤Ê½÷À¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£GPS»Å¹þ¤ó¤Ç¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥Ã¥µ¥ó¤À¤Ã¤¿¤é¡©¡¡GPS¤Ï¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾¡¼ê¤ËÌÑÁÛ¤·¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£