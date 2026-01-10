ÌîÀ­ÇúÃÆ¤¯¤Ã¤­¡¼¡ª¡Ê»£±Æ¡¦ºå¸ý¹§»Ö¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢ÌîÀ­ÇúÃÆ¤¯¤Ã¤­¡¼¡ª¡Ê49¡Ë¤¬10Æü¡¢Âçºå»Ô¤ÎLaugh¡õPeace Art Gallery¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖLaugh in Kyoai¡ÝµþÍõ¤ÎÃæ¤Ç¾Ð¤¦¡¡µþÍõÀ÷»Õ¡¡¾¾ùõÎ¦¡¡¸ÄÅ¸¡×¡Ê18Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£

100Ç¯Á°¤ËÅÓÀä¤¨¤¿µþÅÔ¸¶¼ï¤Î¡ÖµþÍõ¡×¤ò¸ÅÊ¸¸¥¤ò¤Ò¤â¤È¤­Éü³è¤µ¤»¤¿¾¾ùõÎ¦»á¡Ê35¡Ë¤È¡¢¤¯¤Ã¤­¡¼¡ª¤È¤Î¥³¥é¥Ü¡£¡ÖµþÍõ¡ß´ñ¾Ð¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¹çºî¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤¿¡£

¸ÄÀ­Åª¤Ê³¨¤Ç¸ÄÅ¸¤â³«¤¤¤Æ¤­¤¿¤¯¤Ã¤­¡¼¡ª¤À¤¬¡¢¾¾ùõ»á¤ÎµþÍõ¤Î¾å¤Ë³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¡ÖÄñ¹³¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤ÆÄêµ¬¤ò»È¤Ã¤ÆÂ¬¤Ã¤ÆÉÁ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖÃúÇ«¤Ë½ñ¤¤¤¿¤«¤â¡£Â¾¿ÍÍÍ¤Î¥â¥Î¤ËÉÁ¤¯¤Î¤Ï¤³¤ì¤Ç¥é¥¹¥È¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤È¡£¤¹¤ê¸º¤ë¤ó¤Ç¡£µæ¶Ë¤Î1Ëç¤Ç¤¹¡×

µþÍõ¤Î¾å¤Ë¡Ö¤È¤³¤È¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤òÉÁ¤¤¤¿¤í¤¦¡×¤È¡¢¥¤¥Á¥´¤ÈÍ»¹ç¤·¤¿¤ª¤«¤Ã¤ÑÆ¬¤Î½÷À­¤Î³¨¤òÉÁ¤­¾å¤²¡¢¡Ö¤ª¤«¤Ã¤ÑÆ¬¤Ï¹¥¤­¤Ç¤¹¤Í¡£ÌµÎà¤Î¤ª¤«¤Ã¤Ñ¹¥¤­¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î¤³¤È¹¥¤­¤À¤È¤¤¤¦½÷À­¤Ï¤¼¤Ò¡¢¤ª¤«¤Ã¤Ñ¤Ç¡£¤ª¤«¤Ã¤Ñ¤Ë¤·¤¿»þÅÀ¤Ç80ÅÀ¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£

ÇäÌó¤¬¤¢¤Ã¤¿¾å¤Ç¤ÎÀ©ºî¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖÅÀ¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤í¤«¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤ì¤Ï¤Í¡£¶â³Û¤âÊ¬¤«¤é¤ó¤Þ¤Þ¤ÇÉÁ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¿Ê¬¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ï¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤Ê½÷À­¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£GPS»Å¹þ¤ó¤Ç¤ª¤­¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥Ã¥µ¥ó¤À¤Ã¤¿¤é¡©¡¡GPS¤Ï¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾¡¼ê¤ËÌÑÁÛ¤·¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£