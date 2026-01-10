【ひらがなクイズ】当てはまると快感！ 空欄に共通する2文字は？ 図形から乗り物まで
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、少し論理的で「カチッ」とした響きを持つ言葉が集まりました。言葉の「頭」に入る2文字を当ててみましょう。
□□がく
□□く
□□んしゃ
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「きか」を入れると、次のようになります。
きかがく（幾何学）
きかく（企画・規格）
きかんしゃ（機関車）
今回は「幾何（きか）」「企画（きかく）」「機関（きかん）」と、どれも少し硬めの、知的でメカニカルな印象を与える言葉が並びました。特に「幾何学」や「機関車」は、日常生活では決まったフレーズでしか耳にしないため、ひらがな2文字を抜き出すと意外な盲点になったかもしれません。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、少し論理的で「カチッ」とした響きを持つ言葉が集まりました。言葉の「頭」に入る2文字を当ててみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□がく
□□く
□□んしゃ
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：きか正解は「きか」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「きか」を入れると、次のようになります。
きかく（企画・規格）
きかんしゃ（機関車）
今回は「幾何（きか）」「企画（きかく）」「機関（きかん）」と、どれも少し硬めの、知的でメカニカルな印象を与える言葉が並びました。特に「幾何学」や「機関車」は、日常生活では決まったフレーズでしか耳にしないため、ひらがな2文字を抜き出すと意外な盲点になったかもしれません。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)