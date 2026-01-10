Photo: James Pero - Gizmodo US

2025年のテック業界は、宇宙やAI、量子コンピューターの話題が豊富でした。中でも、スマートグラスをはじめとする身につけるAIの存在感が大きかった気がします。

CES 2026でもRazer（レイザー）がやってくれました。カメラを搭載したAIヘッドホンです。

カメラで“見て”、AIが答えるヘッドホン

Razerが発表した「Project Motoko」は、左右のイヤーカップにカメラを内蔵したワイヤレスヘッドホンです。

考え方はRay-Ban Meta AIグラスに近く、カメラで捉えた映像をAIが解析し、ユーザーの質問に答えるという仕組みです。周囲の状況について聞いたり、文字を翻訳したり、料理の手順を教えてもらったり。

さらにRazerらしく、ゲーム画面を見ながら戦略やプレイのアドバイスを聞くといった使い方も想定されています。

AIの精度はイマイチ

米GizmodoのJames Pero記者が実際に触ってみた印象としては、「悪くはないけど、まだ粗い」。MetaのAIグラスと同じく、質問への回答は安定しなかったそうです。

例えば、FPSの武器カスタマイズ画面を見ながら質問しても、AIが話題を脱線させてしまうことがあったそうです。聞き方を具体的にすれば改善しますが、「自然に使える」と言うにはもう一歩。

ハードは本気、AIは選択式

ハードウェア的には、左右それぞれに1200万画素のカメラを搭載。写真撮影も可能です。AIはMeta製ではなく、Gemini、ChatGPT、Grokなど複数モデルを切り替えて使える設計になっています。内部にはSnapdragonチップを採用していますが、型番は非公開。

あくまでコンセプトモデルであることを考えると、ここは妥当でしょう。

なぜ“グラス”ではなく“ヘッドホン”？

Photo: James Pero - Gizmodo US

Razerの主張はシンプルです。「スマートグラスを常にかけたい人ばかりではない」。

ヘッドホンならすでに日常的に身につけている人も多いし、音声が耳に直接届くから、周囲に音が漏れにくい＝プライバシー的に安心というメリットもあります。

一方でヘッドホンはどうしても周囲との遮断感が強く、1日中使うには向かないのも事実。正直、万人向けとは言いづらい印象です。

AIウェアラブルはまだ模索段階

Project Motokoは完成品ではありません。

ただ、「AIウェアラブル＝スマートグラス一択ではない」という可能性を示した点は興味深いし、スマートグラスよりも本体が大きいので、いろんなアレンジができそう。少なくとも、AIとカメラを組み合わせた身につけるデバイスは、2026年も確実に増えていきそうです。

どの形が最適解なのでしょう？ その答えに行き着くまで、もう少し試行錯誤が続きそうですね。