『マインクラフト』フリューくじ第2弾！ ベルト付きのぬいぐるみ「ぬいバディ」が登場
『マインクラフト』を題材にした「フリューくじ マインクラフト ぬいバディ」が、1月17日（土）から、全国の「ファミリーマート」で順次発売される。
【写真】エンダードラゴンも！ 「ぬいバディ」のラインナップ
■第2弾として登場
今回発売される「フリューくじ マインクラフト ぬいバディ」は、『マインクラフト』の人気キャラクターがバッグやリュックの紐に付けて楽しめるベルト付きのぬいぐるみ「ぬいバディ」として展開される、ハズレなしのオリジナルくじ。
ラインナップには、クリーパーやエンダーマンなど、ゲーム内ではおなじみのキャラクター全12種類が登場。通常のくじとは異なり等賞の差を設けていないため、気軽にチャレンジできる。
また、さまざまなものに取り付けられるベルトのデザインがゲーム内のブロック模様になっており、どの方向から見ても『マインクラフト』の世界観を感じられる仕上がりとなっている。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストゲット賞には「チェスト型保温保冷バッグ」が提供されるほか、ラストゲット賞と同アイテムが抽選で50人に当たるダブルゲット賞も実施予定だ。
