¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖFANTASTIC¡þCIRCUS¡×¤ÎÀÐ·îÅØ¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö94ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£ÀÐ·î ÅØ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡ÖI was born in 1977 January / 08. -2026(LV.49)¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1·î8Æü¤Ë49ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÀÐ·î¤À¤¬¡Ö94ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Ç¯Îð¤Ë´Ø¤¹¤ë»ØÅ¦¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆËÜ¿Í¤¬²þ¤á¤ÆÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¢²¿¤À¤«¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡¼ ¤ÏÍÆñ¤¤¤Ç¤¹¸Â¤ê¤Ç¤¹¤¬¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¾¡¼ê¤ËÎ®¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÏËÍ¤Ï¹¹ð¤È¤«¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¥¢¥ì¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Ý¥¹¥È¤ÏÃ¯¤«¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤íµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë»ö¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ËÍ¤¬94ºÐ¤Èº¾¾Î(±³?)¤·¤ÆÃ¯¤Ë¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¢¤ë¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤È¡¢¥¢¥ó¥Á¤Î¿Í¤Ï¤´ÃúÇ«¤Ë¥ê¥×¤È¤«¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Ç¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤ªÃÂÀ¸Æü¡¢ ³§ÍÍ¡¢³È»¶Äº¤´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹ m(__)m À¸¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥ß¥¹¤Ê¤Î¤«¥ï¥¶¤È¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö94ºÐ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ªÇ¯¤ª¾¤¤·¤Ç¤·¤¿¤«w¡×¡Ö¾ÓÁü²è¤ß¤¿¤¤¤ÇÁÇÅ¨¤À¤Ê¡¼¡×¡Ö¤³¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ç94ºÐ¤Ã¤Æ¤É¡¼¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î⁉¤Ã¤Æ¿®¤¸¤Æ¶½Ê³¤·¤Ê¤¬¤é¿Æ¤Ë¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸«¤»¤¿¼«Ê¬¤¬¤ª¤â¤í¤¤¾Ð¡×¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÉÂ¾õ¤¬¿Ê¹Ô¤»¤º¤ª²ø²æ¤â´°¼£¤·ÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤±¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ëºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÀÐ·î¤Ï1997Ç¯¤Ë¡ÖFANATIC¡þCRISIS¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£MALICE MIZER¡¢La'cryma Christi¡¢SHAZNA¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë»ÍÅ·²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£2005Ç¯¤Ë²ò»¶¡£19Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖFANTASTIC¡þCIRCUS¡×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤â³«»Ï¤·¤¿¡£ºòÇ¯11·î¤Ë¤ÏÆñÉÂ¤ÎÆÃÈ¯ÀÂçÂÜ¹üÆ¬²õ»à¾É¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖFANTASTIC¡þCIRCUS¡×¤Ï1·î23¡¢24Æü¤ËÅìµþ¡¦EX¥·¥¢¥¿¡¼Ï»ËÜÌÚ¤Ç¡ÖReWIND CIRCUS 2026¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¡£