¡¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¤ÎÂÀÀîÍÛ²ð(66)¤¬ÇòÈ±¡õÇòÉ¦¤Îà¥À¥ó¥Ç¥£·ãÊÑá¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤µ¤¢¡¢2026Ç¯¡¢¿ùºä²È¤ÎÁ¥½Ð¤Ç¤¹¡×¤È2019Ç¯¤Î½é±é°Ê¹ß¡¢²¿ÅÙ¤âºÆ±é¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤ÉñÂæ¡ÖÉ÷¤òÂÇ¤Ä¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²»ÌµÈþµª»Ò¡£
¡¡9Æü¤Ëºë¶Ì¸©Áð²Ã»Ô¤Ç¸ø³«¥²¥Í¥×¥í¤¬¹Ô¤ï¤ì¡ÖÂÀÀîÉã¤Á¤ã¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ªÇÐÍ¥ÂÀÀîÍÛ²ð¤Ë¤ß¤ó¤Ê¹û¤ì¤¿¤ä¤í¤Ê♡¥ë¥¤¥ë¥¤¡×¤È¡¢Êì¡¦±ÉÈþ»Ò¤ò±é¤¸¤ë²»Ìµ¤¬Éã¡¦¹§»ËÌò¤ÎÂÀÀî¤ò¾Î»¿¡£¥°¥ì¥¤¥Ø¥¢¤ÇÉ¦¤òÃß¤¨¤¿¥À¥ó¥Ç¥£¤ÊÊ·°Ïµ¤Éº¤¦ÂÀÀî¤é¤È¤Î5¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡13Æü¤Ë67ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÂÀÀî¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÂÀÀî¤µ¤ó¡¢¤ªÉ¦»Ñ¡¢ÄÁ¤·¤¤¡×¡ÖÂÀÀîÍÛ²ð¤µ¤ó¤Ã¤Æ67ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À!! ¤â¤Ã¤È¤ª¼ã¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Öº£Ç¯67ºÐ¤Ê¤Î¤«¡Ä¡×¡Ö66ºÐ¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¸µµ¤¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¤è¤Í¡×¡Ö³èÌö¤¬À¨¤¤!¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÂÀÀî¤Ï1976Ç¯¤Ë¡ÖÍÛ¤À¤Þ¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡×¤Ç¥ì¥³¡¼¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Íâ77Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿3¶ÊÌÜ¤Î¡ÖLui-Lui¡×¤Ï¿Æ»Ø¤È¿Í¤µ¤·»Ø¤Ç¡ÖL¡×¤òºî¤ê¶«¤Ö¿¶¤êÉÕ¤±¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤È¤Ê¤ê¡¢Âè19²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Ç¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£