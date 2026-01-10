「Jリーグより人気じゃん」「６万人は入りそう」国立開催の決勝戦チケット完売にネット騒然！ 元日本代表MFも反応「僕は入れないってことですね」【選手権】
１月10日、第104回全国高校サッカー選手権の準決勝２試合が開催。１−１のまま突入したPK戦の末、尚志（福島）に勝利した神村学園（鹿児島）と、90分の劇的弾で前回大会準優勝の流通経済大柏（千葉）を１−０で下した鹿島学園（茨城）の２チームが決勝に進んだ。
ファイナル進出チームが決まったなか、日本サッカー協会（JFA）は、決勝戦のチケット完売を発表。次のように伝えている。
「チケットは、予定枚数の販売が終了したため、当日券の販売はありません。なお、今後インターネット販売による予約キャンセルが発生した場合は、各プレイガイドにおいて再販売する可能性がございます」
これを受けて、SNS上では「人気マシマシですね」「完売してるのかよ」「買っててよかった」「そりゃ完売するわ」「６万人は入りそう」「Jリーグより人気じゃん」「すごいな」といった声が上がった。
また、決勝戦チケット完売の情報が、準決勝の鹿島学園対流通経済大柏の試合中継中に伝えられた際には、解説を務めた元日本代表MFの松井大輔氏が「僕は入れないってことですね」と反応していた。
そのファイナルは国立競技場で12日の14時５分キックオフ予定。神村学園と鹿島学園は互いに初優勝を目ざす。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…
ファイナル進出チームが決まったなか、日本サッカー協会（JFA）は、決勝戦のチケット完売を発表。次のように伝えている。
これを受けて、SNS上では「人気マシマシですね」「完売してるのかよ」「買っててよかった」「そりゃ完売するわ」「６万人は入りそう」「Jリーグより人気じゃん」「すごいな」といった声が上がった。
また、決勝戦チケット完売の情報が、準決勝の鹿島学園対流通経済大柏の試合中継中に伝えられた際には、解説を務めた元日本代表MFの松井大輔氏が「僕は入れないってことですね」と反応していた。
そのファイナルは国立競技場で12日の14時５分キックオフ予定。神村学園と鹿島学園は互いに初優勝を目ざす。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…