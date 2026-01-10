「胸トラップしやすそう」マリノスが新ユニ発表！ 原動力は揺るぎない“信念”「２ndはマドリーみがある」など脚光
横浜F・マリノスは１月10日に新体制発表会を開催。同日に新ユニホームがお披露目された。
昨季は厳しい残留争いを勝ち抜いた。根底にあったのは揺るぎない“信念”。新ユニでそれがコンセプトになった。クラブの公式Xでも公開されると、以下のような声があがった。
「今年のデザインも中々いいね！！」
「ユニのNISSANロゴ、こう来たかっ！」
「ロゴの目立ち具合もいずれ慣れるはず笑」
「胸トラップしやすそう」
「宮市のビジュが優勝してる」
またホワイトがベースの２ndユニに関しては、「めちゃレアルやん。かっけえけど」「マドリーすぎるだろwwwww」「レアルやん バカかっけぇ」「２ndはマドリーみがある」など、スペインのメガクラブを彷彿とさせているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
