横浜FMが新ユニを発表。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

写真拡大

　横浜F・マリノスは１月10日に新体制発表会を開催。同日に新ユニホームがお披露目された。

　昨季は厳しい残留争いを勝ち抜いた。根底にあったのは揺るぎない“信念”。新ユニでそれがコンセプトになった。クラブの公式Xでも公開されると、以下のような声があがった。

「今年のデザインも中々いいね！！」
「ユニのNISSANロゴ、こう来たかっ！」
「ロゴの目立ち具合もいずれ慣れるはず笑」
「胸トラップしやすそう」
「宮市のビジュが優勝してる」
 
　またホワイトがベースの２ndユニに関しては、「めちゃレアルやん。かっけえけど」「マドリーすぎるだろwwwww」「レアルやん バカかっけぇ」「２ndはマドリーみがある」など、スペインのメガクラブを彷彿とさせているようだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】マリノス新ユニ「NISSANロゴ、こう来たかっ！」モデルも好評「宮市のビジュが優勝してる」

 