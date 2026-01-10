野球で培った俊足で大逆転！福男選び２０２６「１番福」は同志社大４年生 約６５００人が西宮神社の参道２３０ｍを駆け抜ける
商売繁盛の神様、えびす神社の総本社、兵庫県の西宮神社で、参拝一番乗りを目指す恒例の「福男選び」が行われました。
日の出前の西宮神社。スタート地点となる門の前には約６５００人が集まりました。
「周りの人がこけてくれることを祈ってます」
「けがだけしないように全力で楽しんでゴールしたい」
そして迎えた午前６時。開門と同時に抽選で選ばれた１０８人を先頭に、全員が一斉にスタート。
福男選びは序盤からトップに立った男性がそのままゴールかと思われましたが、転倒した隙をついて同志社大学４年生の豊川哲平さん（２２）が一番福をつかみました。
実は豊川さんもスタート直後に転倒していましたが、高校時代に野球で培った俊足を生かして大逆転での１番福でした。
（一番福 豊川哲平さん）「最初こけて。実はひざをけがしていて、血が出ています。今年から就職なので、いいスタートが切れるように頑張って行きたい」
二番福と三番福を手にした澤井歩さん（２１）と赤松大樹さん（２２）もともに大学生で、３人には参拝者から大きな声援が送られました。
（参拝者）「今年も福男からいい縁をいただいて、いい年にしたい」
そろって鏡開きを行った３人は、参拝者に酒を振る舞うなどしてさっそく福を授けていました。