修羅場をくぐり抜けてきた美女プレーヤーの表情に実力派芸人も警戒度マックス。芸能人大会でも“ガチ”な最強プロのリアクションが話題となっている。

【映像】ミステリアスな美女ポーカープロの“表情”

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第4回が1月3日に放送。

予選テーブルBで唯一の女性プレーヤーであり、プロとして圧倒的な実績を誇る岡本詩菜。この場面では、一発逆転を狙う俳優・本郷奏多がまずスペードの「A8」を引き当て、手持ちチップを全ベット（オールイン）すると、ハートとクラブの「10」を手にした岡本がそれに呼応。同額をベット（コール）する。

一方で、ダイヤとスペードの「AJ」を引いた小籔はこの勝負に参戦するか悩んでしまう。強力な手持ちカードに「これ以上のハンドくる？ 後で」と本音をポロリ。さらに「本郷さんには勝ってそうな気がする。岡本さんが謎めいている…」と、鋭い読みとともに岡本に最大の警戒心を見せる。

まさに手持ちハンドでは上回っていた岡本だが、表情は一切崩さない。その後も小籔はブツブツと声に出しながら2人の心境を探るが、小籔が「そんだけしかない？」と岡本のチップに目をやると、「いや、こっちも…」「5万くらいですね、全部で」と返事。プライベートでも親交のある2人だが、互いに思惑がぶつかり合うやり取りが展開された。

結局小籔は悩んだ末「決勝残りたい！」と勝負に乗らずフォールド。勇気の撤退にファンも「ナイスフォールド」「これはナイス」と絶賛していた。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

（ABEMA／「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」より）