大泉洋、『ラストマン』複数回の鑑賞を雑に呼びかけ「6回目からストーリーが変わります」
俳優の福山雅治、大泉洋が10日、都内で行われた映画『ラストマン -FIRST LOVE-』新春ファースト舞台あいさつに登壇した。
【動画】福山雅治＆大泉洋、“ラストマン”コンビが息ぴったりの爆笑トーク！
動員70万人を超え、興行収入10億円を突破する大ヒットを記録している。客席から登場するサプライズが行われ、大歓声の中で2人は登場。金屏風の前で仲良く笑顔を見せた。
「#なまらラストマン」「#追いラストマン」というワードができた。会場にも複数回見ている人が続出。大泉は「6回目からストーリーが変わりますから」と雑にアピールし、福山も「そういう風になってます。6回観ないと起こらないこと」と便乗。2人のらしさあふれる話しっぷりに、会場は笑いに包まれていた。
『ラストマン−全盲の捜査官−』は福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉演じる孤高の刑事・護道心太朗が、難事件に挑む痛快バディドラマ。皆実は事故で視力を失いながらも、FBIで“事件を必ず終わらせる最後の切り札＝ラストマン”と呼ばれる特別捜査官。心太朗は、交換留学生として来日した皆実のアテンド役を務める。
最終話ラストの続編となる完全新作スペシャルドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』が昨年12月28日に放送。さらに、そこからつながる映画『ラストマン -FIRST LOVE-』が同24日に公開となった。
