¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬¡Ö¥¥ì¥¤¤À¤Ã¤¿¡×½÷Í¥£²¿Í¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¡¡Éã¿Æ¤È¤â°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯Ãç
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬£±£°Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¯¥ï¥Ð¥¿¥ª¥Ï¥é¡×¤Î¤¯¤ï¤Ð¤¿¤ê¤¨¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ð¥¿¤ä¤ó¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ë½Ð±é¡£¥¥ì¥¤¤À¤È»×¤Ã¤¿½÷Í¥¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤¯¤ï¤Ð¤¿¤¬Ä¹¤¤·ÝÇ½À¸³è¤ÇÃ¯¤¬£±ÈÖ¥¥ì¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¡©¤È¼ÁÌä¡£ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¼Æºé¥³¥¦¤Ï¥¥ì¥¤¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¤¢¤È¤ÏµÈ²¬Î¤ÈÁ¡×¤È£²¿Í¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡µÈ²¬¤È¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¿Æ»ÒÌò¤ò±é¤¸¡Ö¥¥ì¥¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥«¥ï¥¤¥¤¡£²¶¤ÎÌ¼Ìò¤ò¤ä¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤ÇÌ¼Ìò¤ä¤Í¤ó»×¤Ã¤¿¤°¤é¤¤²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ç¡£À³Ê¤â¤¤¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¼Æºé¤È¤Ï¼Æºé¤ÎÉã¿Æ¤È¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¡Ê¼Æºé¤ÎÉã¿Æ¤È¡Ë¤¿¤Þ¤¿¤Þ°ì½ï¤Ë°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¥³¥¦¤Á¤ã¤óÍè¤¿¤ï¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤¯¤ï¤Ð¤¿¤¬¡Ö¸å¤Ç¥³¥¦¤Á¤ã¤óÍè¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢Àè¤Ë¤ªÉã¤µ¤ó¤È°û¤ó¤Ç¤Æ¡£¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡Ö¤â¤¦Ëº¤ì¤¿¤±¤É¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£