「アークナイツ」と「BanG Dream! Ave Mujica」とのコラボ決定！
【アークナイツ 6th Anniversary Fes.「Continuum」】 開催日：1月10日～11日 会場：東京ビッグサイト
Yostarは、Android/iOS用シミュレーション「アークナイツ」と「BanG Dream! Ave Mujica」とのコラボレーションを発表した。
「BanG Dream! Ave Mujica（アヴェムジカ）」はブシロードのメディアミックスコンテンツ。ステージイベント上ではティザー映像も公開され、楽器を演奏するキャラクターの姿がチラ見せされた。コラボの詳細は後日公開予定となっている。
【アークナイツ 6th Anniversary Fes.「Continuum」 スペシャルステージ DAY1 生中継】
【予告】#アークナイツ × BanG Dream! #AveMujica コラボが開催決定！- アークナイツ公式 (@ArknightsStaff) January 10, 2026
まずはこちらのPVをご覧ください！
▼ HD版はこちらからhttps://t.co/LrxsqylKot
詳細は後日公開いたします。お楽しみに！ pic.twitter.com/n78ER0TRmT
(C) HYPERGRYPH (C) Yostar