【アークナイツ 6th Anniversary Fes.「Continuum」】 開催日：1月10日～11日 会場：東京ビッグサイト

Yostarは、Android/iOS用シミュレーション「アークナイツ」と「BanG Dream! Ave Mujica」とのコラボレーションを発表した。

「BanG Dream! Ave Mujica（アヴェムジカ）」はブシロードのメディアミックスコンテンツ。ステージイベント上ではティザー映像も公開され、楽器を演奏するキャラクターの姿がチラ見せされた。コラボの詳細は後日公開予定となっている。

【アークナイツ 6th Anniversary Fes.「Continuum」 スペシャルステージ DAY1 生中継】

