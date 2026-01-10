全国都道府県対抗女子駅伝（１１日、たけびしスタジアム京都発着）のオーダーリストが１０日に発表され、群馬の不破聖衣来（三井住友海上）は１区（６キロ）にエントリーされた。

２０２２年大会は４区（４キロ）で区間記録を樹立。その後はケガに悩まされ、出場機会がなかったものの、今大会は４年ぶりに出走する。現在のコンディションは万全ではないが、序盤から積極的に走りで群馬に勢いをつける構えだ。

不破は拓大を卒業後、２５年から三井住友海上で社会人生活をスタート。入社前には「仕事として陸上に取り組むので、より一層気持ちを入れ替えてじゃないが、次のステージでも走り続けたい」と語っていた。社会人２年目に向けて弾みをつけることはできるか。

五輪２大会連続代表の田中希実（ニューバランス）は２区（４キロ）でエントリー。大会側は「田中希実は１、２、４、８、９区間を走ってきた経験を今回はどの区間で力を発揮してくれるのかによって優勝に近づくことができるだろう」と予想しており、田中の走りで兵庫の結果が大きく左右されそうだ。

また２５年世界選手権マラソン７位の小林香菜（大塚製薬）は徳島の９区（１０キロ）３月末での引退を表明した細田あい（エディオン）は長野の４区にエントリーされた。