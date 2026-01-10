「今日好き」りんか、ベアトップ姿で大胆肌見せ「肩きれい」「透明感すごい」絶賛の声【TGCしずおか2026】
【モデルプレス＝2026/01/10】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していたりんかが10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。
【写真】「今日好き」日本一のイケメン高校生の恋人、ベアトップ姿で大胆肌見せ
りんかは、ホワイトのベアトップに太めのボトムスを合わせて登場。ニットのバブーシュカを合わせ、ガーリーかつ爽やかな魅力を放っていた。
ネット上では「透明感すごい」「スタイル抜群」「肩きれい」など絶賛の声が上がっている。
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
◆「TGCしずおか」テーマは「Shining New Chapter」
