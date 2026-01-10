FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌、ウェーブヘア×シースルー衣装で登場「お姫様みたい」「透明感すごい」と反響【TGCしずおか2026】
【モデルプレス＝2026/01/10】FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。
【写真】FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌、雰囲気ガラリの姿で堂々ランウェイ
ストレートのボブヘアの印象が強い鎮西だが、このステージでは雰囲気が一変するウェーブヘアで登場。オリジナルテキスタイルのオーガンジーを使用した衣装をまとい、照明を受けて美しく透けるロングスカートをなびかせながら、可憐なウォーキングを披露した。
ランウェイトップでは、手を頬に当ててクールにポーズを決めた後、清楚な笑みを見せる一幕も。表情のギャップに、会場からは大きな歓声が上がった。
鎮西のランウェイに、ネット上では「お姫様みたいなおすずも可愛すぎる」「普段と違う雰囲気のスタイリングも似合う」「クールな表情を決めた後にハートポーズするのズルい！」「透明感すごい」などと反響を呼んでいる。
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
