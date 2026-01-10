¡Ø¥Ñ¥×¥ê¥«¡Ù¤¬Í½¸À¤·¤¿¸½Âå¤Îº®ÆÙ¡¡¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥åー¥¹»þÂå¤Îº£¤³¤½´Ñ¤ë¤Ù¤º£ÉÒ¤Î°äºî
¡¡¥ê¥¢¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤Ç¡¢¡ÈÂç¿Í¤¬³Ú¤·¤à¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºîÉÊ¡É¤È¤¤¤¦¡¢ÆüËÜ¤¬¤µ¤¤¬¤±¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÃ¤Ë³èÌö¤·¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡¢º£ÉÒ¡£46ºÐ¤È¤¤¤¦¤¢¤Þ¤ê¤ËÁá¤¹¤®¤ëÔðÀÞ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó»Ë¤Î¤Ê¤«¤ÇÂç¤¤ÊÁÓ¼º¤È¤·¤Æµ²±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»²¹Í¡§¡Ø¥Ñ¥×¥ê¥«¡Ù¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¾å¤Ç¤ÎÂç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©¡¡Åû°æ¹¯Î´¡ßº£ÉÒ¤Î°µÅÝÅª¤Ê°ìºî¤òÉ³²ò¤¯
¡¡¤È¤ê¤ï¤±Èà¤¬°ä¤·¤¿¡¢·à¾ìÍÑÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó4ºî¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤Ï¿ê¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë¥¢¥Ëー¾ÞÀ¸³¶¸ùÏ«¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¤à¤·¤íÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1990Ç¯Âå¤«¤é2000Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥¢¥Ë¥áー¥¿ー¤¿¤Á¤Î¿¦¿ÍÅª¤Êµ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤ò¸½ºß¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¤â¡¢¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤ÎºîÉÊ·²¤À¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎºÇ¸å¤Î°ìºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢Åû°æ¹¯Î´¸¶ºî¤Î¡Ø¥Ñ¥×¥ê¥«¡Ù¡Ê2006Ç¯¡Ë¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤µ¤Ë·à¾ì¤Ë¡Ö4K¥ê¥Þ¥¹¥¿ーÈÇ¡×¤È¤·¤Æµ¢´Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Îº£ÉÒ¤ÎºÆÉ¾²Á¤ÎÇÈ¤¬¤¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ËÜºî¡Ø¥Ñ¥×¥ê¥«¡Ù¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤³¤Ç²¿¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤ò¿¼·¡¤ê¤·¡¢¡È¤¤¤Þ¡É¤³¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤ëÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡Êª¸ì¤Î¥ー¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¾¼Ô¤ÎÌ´¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë²è´üÅª¤Ê¥µ¥¤¥³¥»¥é¥Ôーµ¡´ï¡ÖDC¥ß¥Ë¡×¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢²¿¼Ô¤«¤¬ÆÃÄê¤Î¿ÍÊª¤Ë¶¸µ¤¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¡¢¿Í³Ê¤òÊø²õ¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦»ö·ï¤òÈ¯Ã¼¤Ë¡¢¥µ¥¤¥³¥»¥é¥Ôー¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ëÀéÍÕÆØ»Ò¤È¡¢Èà½÷¤ÎÌ´¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÎÊ¬¿È¤Ç¤¢¤ëËÛÊü¤Ê¾¯½÷¡¦¥Ñ¥×¥ê¥«¤¬¡¢¡ÖÌ´ÃµÄå¡×¤È¤·¤ÆÂ¾¼Ô¤ÎÀº¿À¤ÎÌÂµÜ¤Ø¤È¥À¥¤¥Ö¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Ì´¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¸ー¥¯¥à¥ó¥È¡¦¥Õ¥í¥¤¥È¤È¥«ー¥ë¡¦¥°¥¹¥¿¥Õ¡¦¥æ¥ó¥°¤Î¸¦µæ¤¬¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥í¥¤¥È¤Ï¿Í´Ö¤Î¿´Íý¤Ë¤ª¤±¤ëÀÅª¤Ê¾×Æ°¤Ç¤¢¤êÀ¸Ì¿ÎÏ¤ä²÷³Ú¤òµá¤á¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¡Ö¥ê¥Ó¥Éー¡×¤ÎÈ¯Ïª¤È¤·¤Æ¡¢ÀÅª¤Ê¥â¥Áー¥Õ¤¬Ì´¤Î¤Ê¤«¤Ë±£¤µ¤ì¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤æ¤¨¤ËËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç±£¤·¤Æ¤¤¤ë¸Ä¡¹¿Í¤ÎÀÅª¤ÊÍßË¾¤¬Ì´¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤±½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÀÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤¬»¶ºß¤¹¤ëÀ¤³¦¤Ë¥À¥¤¥Ö¤·¤Æ¡¢Ì´¤Î¼ç¤ÎÀº¿À¤òµß¤¤½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¥Ñ¥×¥ê¥«¤Ï¡¢É¬Á³Åª¤Ë¥»¥¯¥·¥ã¥ë¤ÊÉôÊ¬¤ÇÁê¼ê¤È·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¥Ñ¥×¥ê¥«¤Î¼ÂÂÎ¤Ç¤¢¤ëÀéÍÕÆØ»Ò¤Ï¡¢¥Ñ¥×¥ê¥«¤È¤¤¤¦ÊÌ¿Í³Ê¤ËÀÅª¤ËËÛÊü¤ÊÆÃÄ§¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¡¢Æ±»þ¤ËÈà½÷¼«¿È¤ÎÍÞ°µ¤µ¤ì¤¿´êË¾¤ÎÅê±Æ¤À¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆó¤Ä¤Î¿Í³Ê¤ÎÉ½¸½¤ä¡¢ÊÌ¿Í³Ê¤¬¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤Ï¡¢º£´ÆÆÄ¤Î±Ç²è½é´ÆÆÄºî¤Ç¤¢¤ë¡ØPERFECT BLUE¡Ù¡Ê1997Ç¯¡Ë¤Î±é½Ð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤À¡£¸½¼Â¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥×¥ê¥«¤¬¡¢ÀéÍÕÆØ»Ò¤Î°Õ¼±¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ¿¯¿©¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤Ï¡¢¡ØPERFECT BLUE¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥¤¥³¥Û¥éー¤Î°ìÊâ¼êÁ°¤Þ¤ÇÇ÷¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î½é´ÆÆÄºîÉÊ¤Ï¡¢¥Àー¥ì¥ó¡¦¥¢¥í¥Î¥Õ¥¹¥ー´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¹¥ï¥ó¡Ù¡Ê2010Ç¯¡Ë¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±é½Ð¤Ë°úÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥í¥Î¥Õ¥¹¥ー´ÆÆÄ¤Ï¡¢¼«¿È¤¬º£´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¡¢¥ª¥Þー¥¸¥å¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»ö¼Â¤Ï¡¢º£´ÆÆÄ¤Î¥¤¥Þ¥¸¥Íー¥·¥ç¥ó¤¬¹ñ³°¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤À¡£
¡¡·à¾ì¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥»¥¯¥·¥ã¥ë¤ÊÍ×ÁÇ¤Ï¤«¤Ê¤ê¥½¥Õ¥È¤ËÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ËÁÆ¬¤ÎÊ´Àî·º»ö¤È¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÎÌ´¤Ø¤Î¥À¥¤¥Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ì©¼¼¤Ç¤Î¿ÆÌ©²á¤®¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¥Õ¥í¥¤¥ÈÅª¤Ê»×¹Í¤È¤·¤Æ¡¢Ì´¤È¥¨¥í¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÀº¿À¤ÎÎÎ°è¤¬ÉÔ²ÄÊ¬¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÊ´Àî·º»ö¤ÎÀº¿À¤Ï¡¢»ö·ï¤òÁÜºº¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¤½¤Î¿¼ÁØÉôÊ¬¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤æ¤¯¡£Èà¤ÏÀÄ½Õ»þÂå¤Ë¿ÆÍ§¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤ëÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤òÃæÅÓ¤ÇÃÇÇ°¤·¤Æ°Û¤Ê¤ë¿¦¶È¤Ë½¢¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¸å²ù¤äºá°´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤¬Ì´¤Î¤Ê¤«¤ËÃê¾ÝÅª¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç¸½¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤òÍî¤Á¹þ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¸¶°ø¤ÎÆÃÄê¤Ë»ê¤ë¡£Ì´¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬Àº¿À¼£ÎÅ¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ì´¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¹à¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥Îー¥é¥ó´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥¤¥ó¥»¥×¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê2010Ç¯¡Ë¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ËÜºî¡Ø¥Ñ¥×¥ê¥«¡Ù¤Î±é½Ð¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Ì´¤Î¤Ê¤«¤Î¶³¦¤¬³ä¤ì¤ÆÍî¤Á¤ë¥¬¥é¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ä¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤ÎÏ²¼¤òÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬Áö¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ë¡£¥Îー¥é¥ó´ÆÆÄ¤Ï¥¢¥í¥Î¥Õ¥¹¥ー´ÆÆÄ¤¬¸ì¤ë¤è¤¦¤Êº£´ÆÆÄ¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÎà»÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¿åÌÌ²¼¤Ç¤Î±Æ¶Á¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥Îー¥é¥ó¤Ï¡¢¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÈà¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤ÎÉ½¸½¤òÀè¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜºî¡Ø¥Ñ¥×¥ê¥«¡Ù¤ÎÀè¿ÊÀ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¡£º£´ÆÆÄ¤¬¤¤¤Þ¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥Ñ¥×¥ê¥«¡Ù¸ø³«¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤Î20Ç¯¤Î´Ö¤ËÊ£¿ô¤Î¿·ºî¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î¿·¤¿¤Ê¥¤¥Þ¥¸¥Íー¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢Â¿¤¯¤Î±Æ¶Á¤òÀ¤³¦¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡¡ºÇ¶á¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ó¥ëPARCO¤ÎÅß¤Î¥»ー¥ë¡ÖPARCO GRAND BAZAR¡Ê¥Ñ¥ë¥³¥°¥é¥ó¥Ð¥¶ー¥ë¡Ë¡×¤ÎCM¤È¤·¤Æ¡¢ËÜºî¡Ø¥Ñ¥×¥ê¥«¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¡£Ì´¤ÎÃæ¤Î¶¸µ¤¤Î¥Ñ¥ìー¥É¤¬°úÍÑ¤µ¤ì¤¿±é½Ð¤Ï¡¢¡Ö²ò¼á°ã¤¤¡×¤À¤È¤·¤ÆSNS¤Ç°ìÉôÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤¬¡¢ÆâÅÄÍµÌé¤¬¥¹ー¥Ä»Ñ¤Ç¥Ï¥É¥½¥óÀî¤ò±Ë¤°¼Ì¿¿¤ä¡¢»³¸ý¤Ï¤ë¤ß¤ÎÁ¯Îõ¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥®¥ã¥í´ÆÆÄ¤Î¥·¥åー¥ë¤Ê¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¡¢Ä©È¯Åª¤ÇÆæ¤á¤¤¤¿¹¹ð¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿PARCO¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¤à¤·¤í¡¢¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÉ´µ´Ìë¹Ô¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ØÊ¿À®Ã¬¹çÀï¤Ý¤ó¤Ý¤³¡Ù¡Ê1994Ç¯¡Ë¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡£¤³¤ÎÉ´µ´Ìë¹Ô¤¬¡¢»³¤òÀÚ¤êÊø¤·Ã¬¤ÎÀ¸³è·÷¤ò¶¼¤«¤·¤¿¥Ë¥åー¥¿¥¦¥ó¤ò½±¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¼º¤ï¤ì¤æ¤¯¼«Á³¤ä¶¿½¥¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¤«¤¿¤Á¤Ç¤ÎÄñ¹³¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ø¥Ñ¥×¥ê¥«¡Ù¤Î¤½¤ì¤Ï¡¢¤à¤·¤í¥Ñ¥ìー¥É¼«ÂÎ¤¬¶¸ËÛ¤¹¤ëÆüËÜ¼Ò²ñ¤½¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥ìー¥É¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤Ï¡¢Ä»µï¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í·Á¡¢²È¶ñ¤ä²ÈÅÅÀ½ÉÊ¡¢¾·¤Ç¤äÅÅ¿®Ãì¡¢Ã£Ëá¤ä¼«Í³¤Î½÷¿À¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤«¤Ä¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°ÕÌ£¤ò»ý¤ÁÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿Êª¤¿¤Á¤À¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¿ô¡¹¤ÎÊª¤¬²ÃÂ®¤·Â³¤±¤ëÂçÎÌ¾ÃÈñ¼Ò²ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¼¡¡¹¤Ë»È¤¤ÄÙ¤µ¤ì¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸¢ÎÏ¼Ô¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¤á¤°¤ê¥¹ー¥Ä»Ñ¤ÎÏ·¿Í¤¿¤Á¤¬½¹¤¤Áè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢À©Éþ¤òÃå¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¤Î¥¹¥«ー¥È¤ò»£±Æ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬º¹¤·¶´¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢·ÐºÑÃæ¿´¼çµÁ¤ÎËÛÎ®¤Î¤Ê¤«¤Ç¿Í¡¹¤¬¶¸ÂÖ¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£¤³¤³¤Ç¤Ê¤¼¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤ÎÉ÷»É¤¬¸½¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢°ì¤Ä¤Ë¤Ï¥Õ¥í¥¤¥ÈÉ÷¤Ë¡¢Ì´¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏÍßË¾¤Î»Ñ¤¬¤Þ¤¶¤Þ¤¶¤ÈÉ½¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±»þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤¬ÂçÀª¤Î¿Í¡¹¤Î°Õ¼±¤ÈÏ¢·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥æ¥ó¥°¤Ï¡¢¥Õ¥í¥¤¥È¤¬¸Ä¿Í¤Î·Ð¸³¤äÍÞ°µ¤µ¤ì¤¿´êË¾¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸Ä¡¹¿Í¤ÎÌµ°Õ¼±¤Î¤µ¤é¤Ë¿¼¤¤¾ì½ê¤Ë¡Ö½¸¹çÅªÌµ°Õ¼±¡×¤È¤¤¤¦ÎÎ°è¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÄó¾§¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¿Í¡¹¤¬Ìµ°Õ¼±Åª¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¥¤¥áー¥¸¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥æ¥ó¥°¤¬Ç§ÃÎ¤òÏÄ¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´µ¼Ô¤Î¼£ÎÅ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Ê¸²½¤ä»þÂå¤¬°Û¤Ê¤ë¿Í¡¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«»÷ÄÌ¤Ã¤¿¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤ÄÌ´¤ò¸«¤ë¤³¤È¤«¤éÎà¿ä¤·¤¿¹½¿Þ¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜºî¤Î¥Ñ¥ìー¥É¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÁØ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌµ¿ô¤Î¿Í¡¹¤ÎÌ´¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯É½¸½¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ºîÃæ¤ÇÀº¿À°åÎÅÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Î½êÄ¹¤Ç¤¢¤ëÅç¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¤¥áー¥¸¤ò¶¯¤¯¿¢¤¨¹þ¤Þ¤ì¡¢³ÐÀÃ¤·¤¿¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²ñÏÃ¤Î¤Ê¤«¤Ç½ù¡¹¤ËÉÔ²Ä²ò¤Ê¸ÀÍÕ¤òÃý¤ê½Ð¤·¡¢µÞÂ®¤Ë»ÙÎ¥ÌÇÎö¤Ê¸ÀÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÉÁ¼Ì¤Ï¡¢ÀïØË¤ò¤ª¤Ü¤¨¤ë±é½Ð¤À¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»ö·ï¤ò°ú¤¶â¤Ë¤·¤¿º®ÆÙ¤ò¼ý¤á¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ñ¥×¥ê¥«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥æ¥ó¥°¤Ï¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¼£ÎÅ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¿ÀÏÃÅª¤Ê¾ÝÄ§¤Î½õ¤±¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÌò³ä¤ò¡¢ÆØ»Ò¤Î¼ê¤òÎ¥¤ìÈîÂç¤·¤Æ¤¤¤¯½÷À¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥×¥ê¥«¤¬ÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤ï¤á¤ÆÏÀÍýÅª¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ËÜºî¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤ëµðÂç¤ÊÌ´¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Î½¸¹ç°Õ¼±¤ËÏ¢¤Ê¤ë¥¤¥áー¥¸¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ë½Áö¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÌµ°Õ¼±Åª¤Ëµý¼õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÌäÂê°Õ¼±¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤é¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥Ñ¥×¥ê¥«¤Ï¡¢¤½¤ÎÈîÂç¤·¤¿Ìµ°Õ¼±¤ò¿ÀÏÃÅª¤Ê¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ°û¤ß¹þ¤ß¡¢Ãá½ø¤òÍ¿¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¡£Ì´¤ÎÏÃ¤¬¡¢¼Ò²ñ¤ÎÌäÂê²ò·è¤Ø¤È³ÈÂç¤µ¤ì¤ë¡£¸«»ö¤ËÀ°Íý¤µ¤ì¤¿À¤³¦´Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¸Ä¿Í¤ÎÌ´¡¢½¸ÃÄ¤ÎÌ´¡¢¶¦Æ±ÂÎ¤ÎÌ´¤ÎË½Áö¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥åー¥¹¡×¤ä¥«¥ë¥ÈÅª¤Ê»×ÁÛ¡¢Îò»ËÇ§¼±¤äÏÄ¤ó¤À¼Ò²ñ´Ñ¤ò½¸ÃÄÅª¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°ÕÌ£¤ÇÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Î´íµ¡¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½Âå¤Ç¤³¤½¡¢¤è¤êÈ©´¶³Ð¤ÇÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌäÂê°Õ¼±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÌäÂê¤ä¹ÓÅâÌµ·Î¤Ê¸¸ÁÛ¤¬¡¢¸Ä¡¹¿Í¤ÎÍßË¾¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜºî¤Î¹½¿Þ¤Ï¡¢¸½ºß¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥×¥ê¥«¤¬¤½¤¦¤·¤¿¸Ä¿Í¤ÎÍßË¾¤ò²ò¤¤Û¤°¤·¡¢Ê´Àî·º»ö¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÀéÍÕÆØ»Ò¤¬¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÀµÄ¾¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÂ¥¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«¿È¤ÎÌäÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÏÀÍýÅª¤ËÍßË¾¤ËÂÐÖµ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Ìµ°Õ¼±²¼¤ÇÈîÂç¤·¤Æµ¯¤³¤ë¡¢¸½¼Â¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÌäÂê¤Ø¤Î²ò·è¤Î»å¸ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜºî¡Ø¥Ñ¥×¥ê¥«¡Ù¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¸½ºß´Ñ¤é¤ì¤ë¤Ù¤ºîÉÊ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡ÊÊ¸¡á¾®Ìî»û·Ï¡Êk.onodera¡Ë¡Ë