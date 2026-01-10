sumika『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』主題歌「Honto」の配信リリースが決定
sumikaが新曲「Honto」が1月29日にデジタルリリースする。
■TVアニメ『ドラえもん』のEDテーマとしても放送開始
「Honto」は、月27日公開の『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』主題歌。1月10日よりテレビ朝日系TVアニメ『ドラえもん』（毎週土曜17時～）のエンディングテーマとしての放送もスタート。楽曲の一部を聴くことができる。
なお、Apple Music、Spotifyでは「Honto」を事前予約（Pre-Add / Pre-Save）すると「sumika Ver.」「映画ドラえもんVer.」の2種のスマートフォン用壁紙がもらえる事前予約キャンペーンもスタートしている。
■リリース情報
2026.01.29 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Honto」
