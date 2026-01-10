sumika『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』主題歌「Honto」の配信リリースが決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

sumikaが新曲「Honto」が1月29日にデジタルリリースする。

■TVアニメ『ドラえもん』のEDテーマとしても放送開始

「Honto」は、月27日公開の『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』主題歌。1月10日よりテレビ朝日系TVアニメ『ドラえもん』（毎週土曜17時～）のエンディングテーマとしての放送もスタート。楽曲の一部を聴くことができる。

なお、Apple Music、Spotifyでは「Honto」を事前予約（Pre-Add / Pre-Save）すると「sumika Ver.」「映画ドラえもんVer.」の2種のスマートフォン用壁紙がもらえる事前予約キャンペーンもスタートしている。

■リリース情報

2026.01.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Honto」

『映画ドラえもん新・のび太の海底鬼岩城』作品サイト

http://doraeiga.com/2026/

「Honto」Pre-Add ＆ Pre-Save キャンペーン応募リンク

https://sumika.lnk.to/fMxL6e

sumika OFFICIAL SITE

http://www.sumika-official.com/home/

[映画ドラえもんVer.]

(c)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2026