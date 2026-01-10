第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー2026）の男子準決勝が10日（土）に行われ、第2試合では雄物川（秋田）と東山（京都）が対戦した。

第1セット、国スポ3位の実績をもつ雄物川は伝統のオープンバレーとは打って変わり、東山の堅い守備に対してクイックを多用したコンビバレーが展開される。対して準々決勝では3冠が掛かっていた注目校の鎮西（熊本）を破り準決勝に駒を進めてきた東山は、持ち味のコンビバレーとリベロ辻本侑央を中心としたフロアディフェンスで雄物川の攻撃に対し切り返して得点を重ねる。両チーム粘りの守備が光る中、長いラリーを制した東山が走り出し11-16と点差を広げる。さらに東山の大エース岩田怜緯が高さのあるスパイクで、さらにリードを広げそのまま第1セットをもぎ取る。

続く第2セット、雄物川のWエース佐々木悠成と北田聖人のスパイクで東山の3枚ブロックを打ち抜いていくが、東山の守備が上回り7-13と点差が広がる。セット中盤から雄物川はブロードやクイックなどミドルブロッカーの攻撃を増やし東山の守備の穴を突こうとするが、その攻撃をもレシーブで上げていく東山の圧倒的な守備力が再び上回り第2セットを東山が連取する形に。

第3セット、序盤には大会を通して高いパフォーマンスを見せる雄物川のリベロ、大津涼介が執念のスパイクレシーブを見せる。さらに、このセットから出場しているオポジットの髙橋翔太朗が難しい体勢からのスパイクで会場を沸かせる。対する東山はエース岩田の対角、駒込詠斗を中心にコンビバレーを展開しながら両ミドルの要所で打つクイックやブロードで1、2セット目同様、東山がリードする展開に。満遍なくスパイカーにトスを供給する東山のセッター山上晴太郎の見事なセットアップで、多彩なコンビネーションを作り雄物川の守備を崩していく。セット終盤には東山の持ち味である3枚ブロックやこの試合初めて見せたダブルクイックで得点を重ね、最後は大エース岩田の強烈なバックアタックでストレート勝利を収めた。

東山は11日（日）に行われる決勝戦で、駿台学園（東京）vs 清風（大阪）の勝者と対戦する。

■試合結果

雄物川（秋田) 0-3 東山（京都）

第1セット 19-25

第2セット 19-25

第3セット 17-25



