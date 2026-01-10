将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第1局が静岡県掛川市の「掛川城二の丸茶室」で11日から始まるのを前にした10日、永瀬は市内で行われた記者会見に出席した。

永瀬は、最近の藤井の対局について「精度の高い将棋で、直前のタイトル戦（竜王戦）も隙がなく防衛されたイメージ。精神的な上下がない方だと思いますので、1年を通して安定して臨まれているのでは」と語った。今回の番勝負の目標を「出だしで均衡したスコアをつくること」としていた永瀬。そのためには「自分の対局を見直した際に、チャンスというチャンスは来ていたし、それを正確に拾ってつかみきれるかどうか」だと力を込める。「チャンスを作れている回数は上位だと思うので、勝敗に直結できるように頑張りたい」と意気込んだ。

永瀬は前期の掛川対局の際、対局中の食事やおやつで旬のフルーツを使ったフレッシュジュースを複数杯頼んだことが注目された。会見では「実は本日も夜2杯頼んであるんです」と笑顔で告白。だが「対局では頼みすぎるとお手洗いが近くなるので、そちらが難点。フレッシュジュースも楽しみつつ対局に専念したい」と話した。

同カードは2期連続。藤井は5連覇、永瀬は3度目の挑戦で初奪取を目指す。どのような熱戦が繰り広げられるのか、注目だ。