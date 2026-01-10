J3に昇格したレイラック滋賀は10日、2月から始まる「百年構想リーグ」では指導者ライセンスを満たさない角田誠監督（42）に代わって和田治雄ヘッドコーチ（56）が監督に就任したと発表した。角田監督は強化部長としてクラブに残る。

レイラック滋賀は7日に始動したものの、角田監督の持つ「Aジェネラル」ライセンスではJ2とも戦う「百年構想リーグ」では指揮できないと通知されており、練習は和田コーチが指導していた。クラブは「UEFA proライセンス」を持つ和田コーチが監督として指揮が執れるようにJリーグに申請して認められた。

和田監督は「百年構想リーグで監督を務めることになりました。レイラック滋賀FCの前身であるMIOびわこ草津は、2009年に初めて監督として指揮をとった、個人的に非常に思い入れがあるクラブです。そのクラブがJクラブとして臨む初めての大会で、このような機会を頂けたことに、大きな喜びと責任を感じています」とクラブを通じてコメントした。角田強化部長は一年かけて「proライセンス」の取得を目指すとしている。