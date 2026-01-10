Ä«¥É¥é½Ð±é½÷Í¥¡ÖÊõ·Ã¤«¤´¹ÔÎó¡×»²²Ã¡¡±èÆ»¤ÎÀ¼±ç¤Ë¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤ó¤À¤Ê¡×
NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¤Î½÷Í¥±ß°æ¤ï¤ó¡Ê28¡Ë¤¬10Æü¡¢Âçºå¡¦º£µÜ½¿¿À¼Ò¤Î¡Ö½½Æü½¿¡×¤Ç¡ÖÊõ·Ã¡Ê¤Û¤¨¡Ë¤«¤´¹ÔÎó¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ËÌîÄÅ¥µ¥ïÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë±ß°æ¤ÏÂçºå½Ð¿È¡£ÅöÁ³¡¢º£µÜ½¿¤ä½½Æü½¿¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯Êõ·Ã¤«¤´¹ÔÎó¤â½é¤á¤Æ¡£¡Ö¡ØÂçºå¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿»þÂå¤â»²²Ã¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È»×¤¦¤°¤é¤¤¡¢³èµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ë¼«Ê¬¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±èÆ»¤Î³§¤µ¤ó¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢üâÀÐ¤¢¤«¤ê±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢¥È¥¤È¤Î´Ø·¸¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¡È¥È¥¤Î²£¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥¤·¤¤¤ª¥µ¥ï¤Á¤ã¤ó¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥µ¥ï¤Î¿Í´Ö¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¤«¤Íð¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê½µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Êõ·Ã¤«¤´¹ÔÎó¤Ë¤ÏÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡¢¥ª¡¼¥ëºå¿À¡¦µð¿Í¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥ÃæÂ¼òî¼£Ïº¡¢OSKÆüËÜ²Î·àÃÄ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼ÍãÏÂ´õ¡¢MBS¤Î¾åÅÄ¶Üè½¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤é¤â»²²Ã¤·¤¿¡£