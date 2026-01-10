フィギュアスケートの２０２６年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全米選手権９日（日本時間１０日）で高得点をマークした女子勢に対し、自国メディアから「五輪メダル」を確信する声が上がっている。

この日のフリーは２６歳のアンバー・グレンがトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を回転不足と判定されるも、１５０・５０点をマーク。合計２３３・５５点で３連覇した。２位は合計２２８・９１点でアリサ・リュウ、３位は合計２２４・４５点でイザボー・レビトが入った。

０６年トリノ五輪でサーシャ・コーエンが銀メダルを獲得して以来、女子米国勢は五輪の表彰台から遠ざかっているが、米メディアは自国勢の強さに太鼓判。米メディア「ロサンゼルス・タイムズ」は「女子米国代表は２０年ぶりのメダル獲得を目指す中で、ここ数十年で最も強力なチームの一つとなるだろう」と報じた。

同メディアによると、試合後のグレンは「女子米国代表はこの２０年間で大きく成長しました。私たち３人（グレン、リュウ、レビト）が、ミラノ五輪で自分たちの仕事をこなせば、おそらく誰かが上位に食い込むでしょう」とコメント。するとリュウは「私たち全員です」と小声で言ったという。

ミラノ・コルティナ五輪の女子日本勢は坂本花織（シスメックス）、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）、千葉百音（木下グループ）の３選手が出場予定。メダルを争う上で、米国戦士は脅威の存在になりそうだ。