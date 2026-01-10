『俺たちバッドバーバーズ』初回 草川拓弥、ハードなアクションシーンに称賛「見惚れる…」「美しい！」
中島歩と草川拓弥がダブル主演するドラマ『俺たちバッドバーバーズ』（テレビ東京系／毎週金曜24時42分）の第1話が9日に放送され、クライマックスシーンで草川がアクションを披露すると、ネット上には「キレが良くて見惚れる…」「さすが」「美しい！」などの反響が寄せられた。
【写真】中島歩が元美容師のアラフォー男・日暮歩を演じる
本作は『ベイビーわるきゅーれ』シリーズや映画『ネムルバカ』で監督を務めた阪元裕吾とテレビ東京のタッグで贈る“理容師アクションコメディー”。理容師をしながら裏では客が持ってきた表社会で解決できないトラブルに対応する裏用師（リヨウシ）として働く月白司（草川）と元美容師の日暮歩（中島）が、不器用ながらも様々な依頼を引き受け、依頼人の髪と人生を整えていく様を活写する。
カリスマ美容師を目指すも夢破れ、自分探しの旅に出たアラフォー男・日暮歩（中島歩）。家もお金もない日暮は、田舎町で偶然見つけた「月白理容室」を訪れ、店主の月白司（草川拓弥）に「理容師として雇ってほしい」と懇願する。しかし、月白には裏の顔があった。
表の顔は“理容師”、裏の顔は客から依頼されたどんな問題も力で解決する“裏用師”。月白の裏の顔を知り、恐ろしい理容室に入ってしまったと命からがら店を飛び出した日暮は謎の男・しんのすけ（高良健吾）に巡り合う…。
そんな第1話のクライマックスでは、敵に追われた歩が月白理容室に駆け込んだことから、司が狭い店内で3人の男と戦うことに。詰め寄ってきた1人目の敵を司はパンチ1発で吹き飛ばすと別の男が殴りかかってくる。すると司は素早い身のこなしで攻撃を交わし、強烈なパンチで残りの2人を同時に仕留めるのだった。
司役の草川が見せた豪快かつ華麗なアクションに対して、ネット上には「かっこよすぎて涙目」「かっこよくて動悸がしてる」「キレが良くて見惚れる…」「さすがの動きだな〜」「アクション美しい！」といった声が集まっていた。
