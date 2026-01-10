中日の新人合同自主トレが１０日、ナゴヤ球場でスタートした。ドラフト１位・中西聖輝投手（青学大）ら、新人９選手が寒空のなか、ノックやキャッチボールで体を動かした。グラウンド８周の３キロ走など初日からのハードメニューに、ドラフト２位・桜井頼之介投手（東北福祉大）は「入寮する前から、しっかりと練習していたので、もっと楽にいけるのかなと思ったんですけど、意外としんどかったです」と汗を拭った。

キャッチボールの相手は中西。大学日本代表時もキャッチボール相手だったドラ１右腕の球に「あの（軽い）力感で、あの球が来るのはすごい。強いし、すごく伸びる」と感服した。

それでも、桜井の球を受けた中西が時折、「おー！」とうなずく姿を見せるなど、桜井も初日から好調の様子。「感覚は良かった。自分の方が、（中西より）順位が下で入ってきているので、負けないようにやっていきたい」と決意を新たにした。

新人合同自主トレは、今月末まで行われる。２月の春季キャンプにつながる大事な１か月。「まずは、けがをしないように。一日一日を大切に、一つの動きを丁寧にやっていけたら」と慎重に調整を続けていく。