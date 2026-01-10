１月１０日の中山１１Ｒ・迎春Ｓ（４歳上３勝クラス、芝２２００メートル＝１７頭立て）は３番人気のアスクナイスショー（牡５歳、美浦・中舘英二厩舎、父シルバーステート）が後続を寄せ付けず、２着で１番人気のマイユニバースに１馬身半差をつけて逃げ切った。勝ち時計は２分１０秒７（良）。

強風が吹き続ける厳しい環境のなか、田辺裕信騎手はスタートを決めると先手を主張してハナを奪いきった。前半１０００メートル５９秒５のよどみないペースで、リードを保ったまま直線を迎えた。直線は強い追い風も味方にして後続を離し、鮮やかに逃げ切った。田辺騎手は「逃げる馬がいれば控えるつもりでしたが、スタートを決めて先手を取れたのはうれしい誤算でした」と振り返った。「楽な感じで４コーナーを上がってこれたので馬自身も力をつけたのかな」と３走ぶりのコンビとなった相棒を評価した。

１月４日に左かかと骨折から復帰したばかりの鞍上にとって、うれしい復帰後初勝利。「去年の初勝利もこの馬だったので縁を感じます」と笑顔を見せた。中舘調教師は「田辺騎手はこの馬を一番よくわかってくれている」と称賛した。次走は未定。