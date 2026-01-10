中山11R・迎春S

10日に行われた中央競馬の中山11R・迎春S（芝2200メートル）で、マイネルラウレア（牡6、宮）が2年1か月ぶりにターフに帰ってきた。故障、大手術を経ての復帰にファンの間に感動が広がっている。

寒風を切り裂いて、マイネルラウレアが懸命にターフを駆けた。道中はゆったり後方待機。直線では追い上げ、7着まで押し上げた。

2023年12月10日のオリオンSのレース中に左脚故障を発症し、競走中止。約6時間に及ぶ大手術で一命をとりとめ、復帰に向けて歩みを進めてきた。

勝利には届かなかったが、久々の雄姿にX上の競馬ファンからは感動の声が相次いだ。

「1番にゴールしたわけじゃないのに こんなに嬉しくて涙でるんだね」

「マイネルラウレア、おかえりなさい！凄いよ！7着！無事完走おめでとう」

「マイネルラウレア、大怪我からの復活後とは思えない立派な走りだった」

「ラウレアが無事に帰って来て、それだけじゃない走りをして、ゴール後に涙がボロボロ出た」

マイネルラウレアは父ゴールドシップ、母マイネボヌール（母の父ロージズインメイ）の血統で通算8戦2勝。



（THE ANSWER編集部）