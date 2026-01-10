sumika、新曲「Honto」先行配信決定。スマホ用壁紙がもらえる事前予約キャンペーンもスタート
2月27日公開の『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』主題歌を務めるsumikaの新曲「Honto」が、1月29日より先行配信されることが決定した。
本楽曲は本日1月10日よりTVアニメ『ドラえもん』（毎週土曜午後5時〜放送）のエンディングテーマとしての放送がスタートし、楽曲の一部を聴く事ができる。
また、Apple Music・Spotifyにて事前予約(Pre-Add / Pre-Save)キャンペーンもスタートしている。こちらの事前予約を行うともれなく「sumika Ver.」「映画ドラえもんVer.」の2種のスマートフォン用壁紙がプレゼントされる。
■「Honto」
2026年1月29日 配信スタート
※『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』主題歌
■sumika「Honto」Pre-Add & Pre-Save キャンペーン応募リンク
https://sumika.lnk.to/fMxL6e
■『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』
2026年2月27日（金）劇場公開
原作：藤子・F・不二雄
監督：矢嶋哲生
脚本：村山功
キャスト：ドラえもん：水田わさび のび太：大原めぐみ
しずか：かかずゆみ ジャイアン：木村昴 スネ夫：関智一
エル：千葉翔也 水中バギー：広橋涼
主題歌：sumika「Honto」（ソニー・ミュージックレーベルズ）
©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2026
公式HP：http://doraeiga.com/2026/
公式YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/user/DoraemonTheMovie
公式X： https://x.com/doraeiga
関連リンク
◆sumika オフィシャルサイト
◆sumika オフィシャルFC