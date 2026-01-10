ＤｅＮＡのドラフト２位ルーキー・島田舜也投手（２２）＝東洋大＝が１０日、起用法を問わず「何でも屋」になる覚悟を示した。最終的に目指すは先発ローテの一角。まずはどんなチャンスでも結果を残し、首脳陣の信頼を勝ち取る。

寒風吹きすさぶ、横須賀のグラウンドで行われた新人合同自主トレ。１球１球、丁寧にキャッチボールを行う島田の姿があった。右腕から放たれるボールは、やはり力強い。最速１５５キロを誇り、大学球界屈指の剛腕として鳴らした男は、プロでの進むべき道のりを謙虚に語った。

「仮契約の時に最終的な目標は、ベイスターズの主軸になって先発ローテーションを回っていきたいという話はさせていただいて。けれど、それまでの過程では中継ぎも抑えもいろんなポジションを経験させていただきたいと。機会があれば、どこのポジションでもやりますとは伝えました」

新人合同自主トレ、キャンプ、オープン戦で確かなパフォーマンスを発揮すれば、自ずとチャンスは巡ってくる。目の前の打者一人ひとりに集中し、ゆくゆくはローテに食い込む決意だ。

横浜市戸塚区出身。荒波翔に憧れ、ユニホームを着てハマスタに通った。この日は２軍施設「ＤＯＣＫ」の所在地となる神奈川・横須賀市主催の歓迎式に出席。ファンとはハイタッチでふれ合い、早くも「タオル持ってるからね」と声をかけられた。横須賀市は「小学生の頃、三笠公園でバーベキューをやりました」という思い出の地。まずはここで鍛錬を重ね、１軍への好機をうかがう。

新人合同自主トレも「焦らず自分のペースで、１年間戦っていけるような体づくりをして、そこから次の準備、作業をしていきたい」と地に足をつけて取り組む。まっさらなハマスタのマウンドで、強いストレートが放たれる瞬間が、今から待ち遠しい。（加藤 弘士）