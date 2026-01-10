道端アンジェリカ「似てる??」 5歳次男と“顔寄せ”2ショット 「そっくり」「かわいい」と反響
モデルの道端アンジェリカ（40）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。次男（5）との2ショットを披露し、ファンからは「似てる」「そっくり〜」と反響が寄せられている。
【写真】「そっくり」道端アンジェリカ＆5歳次男の“顔寄せ”親子ショット
道端は「似てる??」とつづり、次男との2ショットを3枚アップ。頭にタオルを巻いた2人が、おちゃめな表情で顔を寄せ合っている。
この2ショットにファンからはほかにも、「とっても似てますね 目力」「かわいい」などのコメントが寄せられている。
道端は17年12月、韓国国籍の一般男性との結婚を発表。18年7月に第1子男児出産を報告、20年10月に第2子男児出産を報告した。21年11月に離婚が成立。23年2月に一般男性との再婚を発表した。
