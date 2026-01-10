秋田県の鈴木知事は５日の記者会見で、サッカーＪ２・ブラウブリッツ秋田の新スタジアム整備に向けた県、秋田市、クラブの３者によるトップ協議について「今月中にはやった方がいいと思っている」と述べた。

Ｊ１ライセンス審査に向けた申請期限が２月であることと、県議会２月定例会での議論に影響することを理由に挙げた。県の方針については「これから部内で検討する段階」と述べた。

昨年７月に新設したマーケティング戦略室については、課への格上げや人員増加が「視野に入っている」と語った。

また、今年力を入れたい課題として、クマ対策と人口減対策、観光振興をあげた。クマ対策では、「人口減対策や産業振興も、前提となる安心安全を確立しないと始まらない」として個体数管理や出没抑制に取り組む考えを示した。

新スタジアム議論「チーム存続と同じ議論」

鈴木知事は５日、秋田市で行われた秋田商工会議所の新年祝賀会で、サッカーＪ２・ブラウブリッツ秋田の新スタジアム整備について、「（新スタジアムを）作る作らないという議論は、ブラウブリッツというチームを存続させるかどうかと同じ議論だ」と述べた。

県、市ともに財政が厳しいとしたうえで、「県と市におんぶに抱っこではできない。他の県も地元の財界が力を合わせてチームを支えている。私たちに力を貸していただきたい」と経済界への協力を呼びかけた。

鈴木知事は読売新聞の取材に、「今まで言っていることと変わらない」と話したが、秋田市の沼谷純市長は「県が主体的に事業に関わるということの表れだと受け止めている」と語った。