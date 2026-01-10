·è¾¡¤Ï¿ÀÂ¼³Ø±à¡½¼¯Åç³Ø±à¡¡Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âè6Æü
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢Âè6Æü¤Ï10Æü¡¢Åìµþ¡¦MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç½à·è¾¡2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤È¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤¬½é¤á¤Æ·è¾¡¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤È¤â¤Ë½éÍ¥¾¡¤ò·ü¤±¡¢12Æü¸á¸å2»þ5Ê¬¤«¤éMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡ºò²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤È¤Î2´§¤òÁÀ¤¦¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÏÁ°È¾¤Ç¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡Ë¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤ËÆü¹â¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿¡£1¡½1¤ÇÆÍÆþ¤·¤¿PKÀï¤ò9¡½8¤ÇÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¼¯Åç³Ø±à¤Ï»î¹ç½ªÈ×¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥ï¡¼¥º¥£¡¼¤¬ÆÀÅÀ¤·¡¢Á°²ó½àÍ¥¾¡¤ÎÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤Ë1¡½0¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£